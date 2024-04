Nuova Maserati Kubang: ipotizzato un SUV compatto su base Alfa Romeo Milano

Nuova Maserati Kubang è il nome ipotetico che è stato dato ad un immaginario SUV compatto di Maserati nato dalla fantasia del noto designer e creatore digitale Kleber Silva il quale ha provato ad immaginare come sarebbe un SUV compatto della casa automobilistica del Tridente partendo dal recente Alfa Romeo Junior.

Ecco come sarebbe una nuova Maserati Kubang su base Alfa Romeo Junior che non vedremo mai

Diciamo subito che un modello di questo tipo non si farà mai. Infatti Maserati non ha alcuna intenzione di lanciare sul mercato auto più piccole come dimensioni dell’attuale Maserati Grecale e difficilmente le cose cambieranno in futuro visto il posizionamento del brand come marchio di lusso con auto di dimensioni importanti. Poi comunque sarebbe controproducente realizzare una vettura così simile al recente SUV di Alfa Romeo che come dicevamo poc’anzi è salito alla ribalta dapprima per la sua presentazione ufficiale poi anche per la polemica attorno al nome che ha convinto Stellantis a cambiare nome al suo modello che da Alfa Romeo Milano si è trasformato in Alfa Romeo Junior.

Tra l’altro il nome di nuova Maserati Kubang non è inventato di sana pianta ma si riferisce al nome di una celebre concept che è stata mostrata nel 2003 disegnata da Giorgetto Giugiaro e una nel 2011, disegnata dal centro stile interno Maserati. Un nome che trae origine da un vento come del resto tutte le auto della gamma di Maserati ma che fino ad oggi non è stato ancora impiegato per un modello di produzione da parte della casa automobilistica del Tridente.