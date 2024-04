Alfa Romeo Junior esposta oggi alla Milano Design Week 2024

Questa è la settimana in cui Milano celebra il design. Protagonista di un inaspettato cambio di nome dopo la sua presentazione, fatto più unico che raro nel mondo automobilistico, Alfa Romeo Junior si presenta al debutto in pubblico con tutto il suo dirompente appeal sportivo. Questa sera infatti il SUV compatto nuova entry level del marchio del Biscione sarà protagonista.

Stasera Alfa Romeo Junior sarà esposta alla Milano Design Week

L’evento esclusivo in cui Alfa Romeo Junior debutterà è ancora una volta la collaborazione tutta italiana con Larusmiani, marchio storico e grande nome da più di un secolo dell’eleganza milanese e della qualità “Made in Italy” del distretto di MonteNapoleone.

Alfa Romeo e Larusmiani sono anche due ambasciatori del Made in Italy nel mondo, uniti, tra gli altri fattori, dal forte legame con Milano, loro città natale. I due brand sono riusciti a dare origine a prodotti entrati a far parte dell’inconscio collettivo, come icone di stile, qualità, eleganza e artigianalità.

Sebbene Alfa Romeo Junior abbia cambiato nome, quello che non cambia è lo spirito innovativo, cool e dirompente che contraddistingue questo modello che presto sarà lanciato sul mercato e dal quale lo storico marchio milanese si aspetta grandi cose. Circa il 50 per cento delle vendite totali del marchio infatti dovrebbero derivare nei prossimi anni proprio da questo modello.

Ricordiamo che Alfa Romeo Junior che nasce su piattaforma CMP arriva sul mercato con due versioni ibride da 136 cavali che partono da 29.900 euro e due versioni elettriche da 156 e 240 cavalli che partono da 39.500 euro. La sua produzione avverrà in Polonia a Tychy. Vedremo dunque cos’altro emegerà nei prossimi giorni a proposito di questo modello e quale sarà la reazione dei fan del Biscione dopo il primo incontro dal vivo con il nuovo modello che prende il posto di MiTo riportando il brand premium di Stellantis nel segmento B del mercato.