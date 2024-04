Stellantis annuncia la produzione di nuovi motori elettrici a Trémery

Stellantis annuncia oggi il lancio dei motori elettrici della joint venture Emotors, presso il suo sito di Trémery in Lorena, con il lancio dei nuovi motori M2 e M4 oltre all’M3. Con una capacità produttiva installata di oltre un milione di motori all’anno a partire dal 2024, Trémery svolge un ruolo chiave nel rafforzamento dell’elettrificazione “made in France” di Stellantis con componenti e veicoli come i recenti Peugeot E-3008 ed E-5008 prodotti in Sochaux.

Inaugurata nel dicembre 2022, la fabbrica Stellantis di Trémery aggiunge la produzione di inverter e motori elettrici M2 e M4 al suo portafoglio

“La trasformazione di Trémery è emblematica dell’attuazione delle ambizioni di elettrificazione del piano strategico Dare Forward 2030, accompagnata da un investimento di oltre 50 miliardi di euro investiti nell’elettrificazione nel prossimo decennio” ha dichiarato Carlos Tavares, CEO di Stellantis “Dal 2018 , Stellantis ha investito più di 2 miliardi di euro nelle sue fabbriche francesi per produrre 12 modelli elettrici mobilitando 7 fabbriche francesi”.

Il sito di Trémery, che era uno dei più grandi impianti di produzione di motori diesel al mondo, si è impegnato nella transizione energetica nel 2018 con il sostegno delle parti sociali e dei funzionari eletti a livello locale. Da più di due anni, 10.000 ore di formazione dedicata all’elettricità vengono erogate ai dipendenti Trémery per acquisire nuove competenze. A livello nazionale, la “Electrification Academy” di Stellantis ha erogato più di 70.000 ore ai dipendenti francesi.

Con questo aumento di capacità produttiva accompagnato da 37 milioni di euro di investimenti, il polo industriale di Trémery-Metz fornisce i seguenti motori e componenti: L’M3, il primo motore elettrico Emotors lanciato nel 2022 che già equipaggia la nuova DS 3 E-TENSE, la nuova Peugeot E-208, Jeep Avenger e Opel/Vauxhall Mokka Electric. Per quanto riguarda i veicoli privati, questo motore equipaggia già Citroën ë-C4 e ë-C4X, Peugeot E-2008 e E-308, Fiat 600e, Opel/Vauxhall Corsa Electric e Astra Electric. Ma anche i veicoli commerciali Citroën Berlingo e Jumpy, Peugeot Partner ed Expert, Opel/Vauxhall Combo, Vivaro e Zafira Electric, Fiat Doblò e Scudo.

L’M4, il nuovo motore lanciato in produzione nel 2023, per equipaggiare le Peugeot E-3008 ed E-5008, la nuova Opel/Vauxhall Grandland Electric. La M2, che quest’anno completa la gamma, andrà ad equipaggiare la nuova Citroën ë-C3, la nuova Opel/Vauxhall Frontera Electric. Man mano che verranno lanciati, questi motori equipaggeranno le nuove generazioni di veicoli di diversi marchi Stellantis.

Nel 2024, la produzione degli inverter M2 completerà l’attività. L’inverter è un elemento della catena di trazione ad alto valore aggiunto che riunisce funzioni dell’elettronica di potenza e funzioni software. L’inverter converte l’energia immagazzinata nella batteria in energia utilizzabile dal motore elettrico in modalità trazione, oppure recupera energia per ricaricare la batteria in modalità decelerazione.

Stellantis sta rafforzando la propria impronta industriale per raggiungere l’obiettivo di commercializzare veicoli elettrici al 100% in Europa entro il 2030, seguendo al contempo la tabella di marcia verso la neutralità delle emissioni di carbonio nel 2038.