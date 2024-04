Carlos Tavares: ecco i papabili per prendere il suo posto

Carlos Tavares è il deus ex machina di Stellantis. L’attuale numero uno del gruppo automobilistico è colui che decide le strategie dell’azienda e che approva o meno i progetti futuri dei vari brand. Spesso il suo nome è al centro delle cronache proprio per le decisioni prese. Il suo maxi stipendio suscita nei confronti di molti indignazione anche se poi alla fine visti gli ultimi risultati dell’azienda sono soldi sicuramente meritati.

Ecco i nomi dei papabili sostituti di Carlos Tavares alla guida di Stellantis

Anche le recenti decisioni a proposito dei tagli di personale in Italia non lo stanno di certo rendendo simpatico dalle nostre parti. Ricordiamo che sono stati previsti quasi 4 mila esuberi negli stabilimenti italiani. Anche il fatto di aver deciso di produrre alcune auto al di fuori dei nostri confini non sta piacendo molto. Auto come Alfa Romeo Milano e le nuove Fiat Panda e Multipla senza dimenticare la nuova Ypsilon saranno tutte prodotte negli stabilimenti del gruppo di altri paesi.

A proposito di Carlos Tavares si inizia anche a parlare della sua successione. Secondo indiscrezioni il portoghese potrebbe anche decidere di lasciare prima del previsto la guida di Stellantis. Alcuni media francesi che di solito sono molto informati sulle questioni relative al gruppo Stellantis hanno suggerito alcuni nomi di papabili sostituti del CEO portoghese quando questo deciderà di farsi definitivamente da parte.

Carlos Tavares

Tra questi si ipotizza il clamoroso ritorno di Mike Manley che è stato l’ultimo amministratore delegato del gruppo Fiat Chrysler Automobiles prima della fusione con PSA Groupe e la nascita conseguente di Stellantis. Altro nome caldo sempre secondo i media francesi è quello di Antonio Filosa ex CEO di Stellantis in America Latina e attuale responsabile a livello globale del marchio Jeep. Altri nomi di papabili sostituti di Carlos Tavares sono quelli di Roy Jakobs, Carlos Zarlenga e Maxime Picat. Vedremo se sarà uno di questi a sostituire l’attuale CEO di Stellantis ma soprattutto quando questo passaggio di consegne avverrà.