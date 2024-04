Maserati Folgore Day: ecco l’era elettrica del Tridente (e la GranCabrio Folgore)

Si svolge oggi a Rimini, nel cuore della Motor Valley, il Folgore Day di Maserati. Un evento che ricade nel 110° anniversario del Costruttore del Tridente e che ha anche il compito di segnare l’ingresso ufficiale del costruttore nella nuova era elettrica con la gamma Folgore dedicata, che si appresta a dominare e rappresentare il futuro del marchio a livello globale.

Viene messo a punto così un vero e proprio viaggio all’insegna dell’elettrificazione, dell’innovazione, del lusso e dell’eccellenza nella migliore tradizione italiana; una storia che Maserati ha intrapreso nell’ultimo anno con il lancio dei suoi modelli 100% elettrici. Parliamo delle GranTurismo Folgore, la prima vettura completamente elettrica del Tridente, Grecale Folgore, il primo SUV alimentato da un propulsore completamente elettrico, e adesso, in occasione dell’evento odierno col quale sarà lanciata ufficialmente, anche della GranCabrio Folgore, l’elegante e raffinata versione open-top della pluripremiata sorella GranTurismo. A queste si aggiunge la supersportiva MC20 Folgore, il cui debutto è previsto a partire dal 2025.

Proprio la Maserati GranCabrio Folgore debutterà ufficialmente stasera, ma un video ufficiale del costruttore ne ha anticipato le forme e praticamente ogni dettaglio puntando su un protagonista di eccezione come il frontman dei Måneskin, Damiano David. In questo modo, per la GranCabrio del Costruttore del Tridente si tratta di un debutto vero e proprio dopo che finora era stata presentata soltanto la variante dotata del più “tradizionale” propulsore endotermico da 550 cavalli di potenza. Poche le sorprese da attendersi visto che i dettagli differenti rispetto alla variante “endotermica” sono davvero minimi. Ulteriori dettagli saranno diramati soltanto con l’ufficialità di stasera, ma c’è da attendersi l’utilizzo del medesimo powertrain elettrico della GranCabrio da 761 cavalli di potenza.

Entro il 2028 Maserati disporrà di una gamma completamente elettrificata

Come già annunciato dal costruttore all’inizio di quest’anno, con una visione strategica a lungo termine già diramata, entro il 2028 l’intera gamma del marchio risulterà completamente elettrificata.

In questo scenario, la gamma del Tridente continua ad essere interamente progettata, sviluppata e prodotta in Italia, con Modena e lo storico stabilimento di Viale Ciro Menotti che restano il fulcro anche della nuova sfidante era della mobilità che guarda con maggiore rispetto alla sostenibilità.

Questo Folgore Day rappresenta allora un ideale punto di partenza di un capitolo per Maserati e anche per l’utenza del lusso a cui l’offerta elettrica appena presentata viene interamente rivolta e dedicata, attraverso prodotti in grado di garantire l’essenza distintiva del marchio, fatto di vetture che da sempre sono sinonimo di tecnologia all’avanguardia, eleganza raffinata, artigianalità sofisticata e originale, performance impeccabili e distintive. Modelli che possono diventare nuovi simboli in movimento della profonda trasformazione in atto nel mercato dell’auto.

In questo senso la nuova gamma Folgore rappresenta la scintilla che accende un avvio moderno puntando sulla forza di un tuono dirompente; non è un caso che lo slogan scelto per l’evento è Made in Thunder. La gamma Folgore introduce un vero e proprio manifesto del futuro del marchio, il primo fra quelli italiani del lusso che produce veicoli completamente elettrici nella Motor Valley. Presenti all’apertura dell’evento il CEO di Maserati, Davide Grasso, il Chief Marketing Officer, Giovanni Perosino, il Responsabile Maserati Engineering, Davide Danesin, e il Responsabile del Reparto Design, Klaus Busse. L’incontro mattutino è stato anche l’occasione per presentare ai presenti anche il programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie e il motoscafo di lusso completamente elettrico TRIDENTE.

Tre aree tematiche dedicate alla nuova fase elettrica del Costruttore del Tridente

Sono state tre le aree tematiche di cui si è discusso nella prima fase di questo Maserati Folgore Day, a cominciare da quella dedicata alla mobilità elettrica. È stata quindi mostrata la piattaforma su cui poggia la Grecale Folgore, che rappresenta quindi la base del primo SUV completamente elettrico del costruttore capace di evidenziare come il sistema di propulsione completamente elettrico venga integrato nella piattaforma con la batteria alloggiata sotto il pavimento per non compromettere le volumetrie all’interno dell’abitacolo e del vano di carico. Si è vista anche la wallbox di ricarica Folgore che rappresenta un elegante alimentatore domestico in dotazione alle elettriche a marchio Maserati, quindi gli assali anteriore e posteriore oltre che l’intero pacco batterie della GranTurismo Folgore, per vedere da vicino gli elementi che muovono la potente coupé del Tridente.

L’area dedicata all’esclusivo programma di customizzazione e personalizzazione delle vetture del Tridente, ovvero il già noto programma Maserati Fuoriserie, si arricchisce del Configuration Box e di alcuni elementi di personalizzazione, utilizzati per ispirare i clienti nella creazione della Maserati dei loro sogni. Insieme, la sofisticata ma grintosa seduta della Grecale introduce un mix di Nero e Ghiaccio esaltato dalle cuciture a contrasto Rosso Trofeo sul poggiatesta a formare il logo del Tridente. Anche il sedile della Maserati MC20 Cielo Opera d’Arte in Alcantara tagliato al laser è arricchito da originali accenti cromatici. In questo modo la sportiva esprime tutta la creatività, l’estro e l’artigianalità tipici del programma Fuoriserie e delle personalizzazioni Bespoke. Completa l’area una parete dedicata alle vernici destinate alla carrozzeria, insieme ad una speciale selezione di cerchi ruota nelle finiture esclusive delle Collezioni Corse e Futura.

Un progetto per un motoscafo di lusso elettrico

Maserati ha diffuso anche qualche dettaglio in più della collaborazione con Vita Power, quella dalla quale è nato il motoscafo di lusso elettrico TRIDENTE; un prodotto utile per estendere la strategia di elettrificazione del marchio dalle strade all’acqua.

Vita Power e Maserati condividono la stessa visione per la mobilità del futuro e la stessa passione per le creazioni di lusso che non introducono compromessi in termini di prestazioni ed eleganza. Vita Power è una società di tecnologia marina che vuole ridurre l’impatto sull’ambiente marino sviluppando un ecosistema elettrico e integrato di propulsori ad alte prestazioni e yacht completamente elettrici, supportato da un’infrastruttura marina dedicata per la ricarica rapida.

TRIDENTE è quindi un motoscafo di 10,5 metri, pensato per affrontare crociere giornaliere su laghi e coste; può ospitare fino a otto passeggeri a una velocità di crociera di 25 nodi, fino a una velocità massima di 40 nodi, e si ricarica in corrente continua in meno di un’ora. La realizzazione è in fibra di carbonio, rifinita secondo i più alti standard creativi dagli artigiani nautici di Hodgdon Yachts, un costruttore navale statunitense del Maine con una storia di oltre 200 anni di passione ed eccellenza, oltre che specialista in tender per superyacht.

La campagna di lancio del Maserati Folgore Day vede come protagonista Damiano David dei Måneskin

Per avviare l’evento, Maserati ha puntato sulla campagna It turns you on che ha come protagonista Damiano David dei Måneskin il quale ha interpretato i testi della campagna con la sua inconfondibile voce. In un filmato di 90 secondi il costruttore ha voluto centrare lo sguardo sulla storia che esalta e celebra le idee di passione, visione, innovazione, italianità, intuizione, dedizione ed entusiasmo proprie da sempre in casa Maserati.

L’atmosfera e le note di apertura sono tipiche della Dolce Vita, ricche di quello spirito italiano sofisticato e allo stesso tempo scanzonato ammirato e amato in tutto il mondo. Un giovane si allontana a bordo di una Maserati GranTurismo Folgore; il suo magnetismo illumina immediatamente e naturalmente l’ambiente circostante e cattura lo sguardo delle persone. Si tratta di Damiano David ripreso a bordo delle elettriche di casa Maserati, compresa l’ultima GranCabrio Folgore che sarà presentata fra qualche ora. Dal tramonto all’alba, Maserati racconta la nuova energia della Folgore e come si muove nel nuovo mondo dell’elettrificazione del Tridente.