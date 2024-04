Fiat Mobi premiata: è una delle auto che si svalutano di meno

Dal 2016 la Fiat Mobi è un esempio di auto dal rapporto qualità prezzo elevato. Tanto che il modello è stato riconosciuto con il premio Best Reseller, assegnato da Quatro Rodas e Kelley Blue Book (KBB), essendo l’auto che si è deprezzata meno nel suo segmento nell’ultimo anno in Brasile.

Fiat Mobi: la city car della casa torinese premiata in Brasile

Fiat Mobi si è distinta nella categoria “Subcompact Access Hatch”, per aver perso solo il 27,8 per cento del suo valore nell’ultimo anno. Si tratta del miglior tasso del suo segmento. In effetti, non è solo sotto questo aspetto che la city car della principale casa automobilistica italiana se la cava bene. È anche uno dei modelli più venduti nel paese. Alla fine del primo trimestre dell’anno sono state già immatricolate 14.665 unità.

Riferimento nel mercato, il premio Best Resale riconosce le automobili e i veicoli commerciali leggeri con il deprezzamento più basso su un periodo di 12 mesi. Per arrivare al risultato, i valutatori utilizzano una metodologia basata sulle vendite e sui valori di rivendita dopo il primo anno di utilizzo. I prezzi dell’anno precedente vengono confrontati con i valori di permuta degli stessi veicoli a gennaio. Dunque per Fiat Mobi si tratta indubbiamente di un riconoscimento importante.

Alla sua quinta edizione, il premio contava 116 modelli presi in considerazione per la selezione in 23 diverse categorie. Sono stati riconosciuti quelli che hanno registrato la svalutazione minore tra gennaio 2023 e gennaio 2024. Dunque per Fiat e per la sua celebre Mobi un’altra buona notizia arriva dal Sud America.