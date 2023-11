Stellantis smette di vendere Fiat Mobi, Argo e altri modelli in Argentina

Stellantis, il colosso automobilistico nato dalla fusione tra FCA (Fiat Chrysler) e PSA (Peugeot Citroën), ha deciso di cessare la vendita di alcuni modelli importati in Argentina. La mossa è dovuta alle difficoltà di importazione e alla scarsa domanda di questi veicoli. Stellantis si concentrerà maggiormente sui modelli di produzione nazionale, che hanno una maggiore quota di mercato.

Stellantis dice stop per il momento alla vendita di alcuni famosi modelli in Argentina

I modelli che Stellantis ha eliminato dalle liste di prezzi di novembre sono i seguenti:

Fiat Mobi: la piccola hatchback del Segmento A (citycar), prodotto in Brasile, che aveva una presenza simbolica nelle liste di Fiat in Argentina e una disponibilità limitata nei concessionari.

Fiat Argo: la famosa hatchback derivata dal Fiat Cronos, prodotto anch’essa in Brasile, che aveva una presenza marginale e una scarsa richiesta da parte dei clienti.

Abarth 595 Turismo: la versione sportiva del Fiat 500, prodotta in Polonia, che aveva avuto varie uscite e rientri nel mercato argentino. L’ultima volta era stata rilanciata a luglio 2021, ma era quasi impossibile trovarla nei concessionari.

Peugeot 2008: il SUV compatto del Segmento B, prodotto in Brasile, che sta per essere sostituito dalla nuova generazione, prodotta in Argentina. Il modello attuale ha esaurito le scorte e non sarà più importato.

Stellantis ha diversi piani di lancio per modelli importati nel 2024, tra cui il nuovo Peugeot 2008 II, il nuovo Citroen C3, il nuovo Fiat 500 elettrico e il nuovo Jeep Compass. La lista completa delle novità in arrivo è stata pubblicata nei giorni scorsi.

Ovviamente in quel paese Stellantis punterà maggiormente sulle auto prodotte nei suoi stabilimenti nel paese tra cui spiccano le due auto più vendute in assoluto in Argentina e cioè Fiat Cronos e Peugeot 208. Fiat Mobi, Argo e company continueranno ad essere vendute con gran successo in Brasile.