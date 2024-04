Citroën conquista il primo premio del 2024 grazie alla C3

Meno male che la Nuova Citroën C3 ha uno spazio interno eccellente e uno dei bagagliai più grandi della sua categoria. Solo così si possono trasportare tanti trofei, compreso il primo del 2024: la berlina dall’attitudine di un SUV si è appena aggiudicata il Best Reseller Award, certificazione effettuata da KBB (Kelley Blue Book) e Quatro Rodas, nella categoria Compact Access.

In questa categoria, la giuria ha analizzato i modelli hatchback e compatti, che sono stati definiti in base alla fascia di prezzo delle loro gamme, agli articoli standard e al posizionamento nel portafoglio del produttore. Nella sua quinta edizione sono stati presi in considerazione per la selezione 116 modelli in 23 diverse categorie e sono stati riconosciuti quelli che hanno registrato la svalutazione più bassa tra gennaio 2023 e gennaio 2024.

La metodologia utilizzata si basa sui valori di vendita e di rivendita dopo il primo anno di utilizzo, che vengono poi confrontati con i rispettivi prezzi di borsa degli stessi veicoli nel gennaio 2023. Hanno diritto al premio i modelli con i tassi di ammortamento più bassi.

La Nuova Citroën C3 è equipaggiata con i moderni motori 1.0 Firefly e 1.6 16V EC5, prodotti negli stabilimenti di motori di Betim (MG) e Porto Real (RJ). Si distingue anche per il centro multimediale Citroën Connect Touchscreen da 10 pollici con Android Auto wireless e Apple Carplay.

Recentemente, la versione Live del modello ha ottenuto il nuovo pacchetto Live Plus, che include sterzo elettrico, aria condizionata, controllo di stabilità e trazione con assistente alla partenza in salita, alzacristalli anteriori e serrature elettriche, aria condizionata e luci di marcia diurna (DRL) e aggiunge lava e tergicristallo posteriore, sbrinatore elettrico e sistema audio Mopar con connessione Bluetooth e ingresso USB.