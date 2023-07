Nuova Citroën C3 continua a stupire in Brasile a meno di un anno dal lancio

Non è passato nemmeno un anno dal lancio della nuova Citroën C3, eppure si è già affermata parecchio in Brasile. Accumulando premi di rilievo e risultati sorprendenti mese dopo mese, la hatchback con caratteristiche da SUV ha chiuso il mese di giugno con 2930 esemplari venduti. Questo rappresenta un importante aumento dell’82% rispetto a maggio.

La nuova C3 ha raggiunto un traguardo importante, con oltre 22.000 unità già vendute nel mercato brasiliano, consolidando la sua presenza tra i primi cinque modelli nel segmento di riferimento. Citroën ha motivo di festeggiare, avendo registrato una crescita nettamente superiore alla media del mercato.

A confronto con maggio 2023, l’industria automobilistica ha registrato un incremento dell’8% mentre il brand di Stellantis ha segnato un aumento notevole pari al 60%. In totale, sono stati immatricolati 3175 veicoli, ossia 1193 in più rispetto al mese precedente.

Nuova Citroën C3: quasi 3000 esemplari venduti a giugno in Brasile

La nuova Citroën C3 si distingue per il suo aspetto robusto e lo spazio interno generoso. Il modello vanta il sistema di infotainment Citroën Connect con display touch da 10 pollici, che supporta Android Auto e Apple CarPlay wireless, e il più capiente bagagliaio del segmento.

In Sudamerica, il veicolo ha ottenuto il suo primo premio in Brasile, essendo stato eletto “Migliore Auto Nazionale” da CAR Magazine nel novembre del 2022, appena due mesi dopo il lancio. Inoltre, ha vinto il premio “Migliore Auto Nazionale fino a 1.2 litri”, assegnato dall’Associazione Brasiliana della Stampa Automobilistica (ABIATO) e quello di “Miglior Hatchback Compatta” al Premio Mobilidade Estadão 2023. Ad aprile di quest’anno, ha conquistato anche il prestigioso riconoscimento “2023 World Urban Car” ai World Car Awards 2023.

L’acquisto della Citroën C3 è molto semplice grazie ad una vasta gamma di soluzioni di finanziamento. Le opzioni disponibili prevedono una quota iniziale del 60% e il saldo in 24 rate per determinate versioni, a tasso zero. È senza dubbio un’opportunità da non perdere per mettersi al volante di questa straordinaria auto, che continua a stupire con le sue prestazioni e i suoi successi.