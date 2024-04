Ferrari sta aprendo un laboratorio di ricerca sulle batterie per i suoi futuri modelli elettrici

Ferrari ha deciso anche lei di puntare sulle auto elettriche. Il prossimo anno debutterà infatti la prima auto a zero emissioni della casa automobilistica del cavallino rampante. Il produttore di Maranello ha annunciato ufficialmente di aver aperto un laboratorio che aiuterà il marchio italiano a sviluppare i suoi futuri modelli elettrici. Il nuovo laboratorio si concentrerà sulla ricerca sulle celle delle batterie.

Ferrari apre il suo nuovo laboratorio di ricerca per le batterie delle sue future super car elettriche

Ferrari ha annunciato di aver aperto un nuovo laboratorio di ricerca sulle celle della batteria. Il nuovo laboratorio sarà guidato da scienziati dell’Università di Bologna. Qui verranno esaminate le nuove batterie allo stato solido, nonché tecnologie come la ricarica rapida, la ricarica termica, nonché la sicurezza e le prestazioni delle celle.

Il nuovo laboratorio allestito dalla Ferrari accelererà i piani del marchio di Maranello di introdurre futuri modelli elettrici in questo decennio. Il brand del cavallino rampante afferma inoltre che condividerà i risultati della ricerca con i propri fornitori di celle per migliorare le prestazioni delle batterie che verranno assemblate a Maranello. Lì la Ferrari costruirà anche una fabbrica speciale per la produzione di batterie e di nuovi modelli elettrici e ibridi.

Ferrari afferma che il focus della ricerca sarà sulle celle a stato solido. I risultati dovrebbero aiutare la casa automobilistica a “sviluppare un linguaggio comune con i suoi fornitori di celle” – con l’obiettivo di ottimizzare le prestazioni delle batterie che vengono assemblate negli stabilimenti di Maranello. Il laboratorio stesso è composto da due aree: in una si lavora sui materiali elettrochimici per ottimizzare le loro proprietà quando utilizzati in una cella di batteria. La seconda area viene utilizzata per analizzare, testare e determinare le proprietà dei materiali stessi. Secondo il comunicato della Ferrari, il focus del lavoro sarà su celle a stato solido, ricarica rapida, comportamento termico, sicurezza e prestazioni.

Il numero uno della Ferrari, l’amministratore delegato Benedetto Vigna ha dichiarato in proposito: “E-Cells Lab rappresenta un inizio entusiasmante e dimostra il nostro impegno nell’istruzione e nella ricerca. Il progetto riflette anche l’importanza che ha sempre avuto per noi la confluenza tra il mondo accademico e quello imprenditoriale”, ha affermato Vigna. “Oggi da questa confluenza nasce un laboratorio che darà un contributo importante agli studi nel campo dell’elettrochimica, generando innovazione nel nostro territorio e costruendo le competenze del futuro”.