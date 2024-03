La Ferrari elettrica è indubbiamente uno dei modelli più attesi tra quelli che debutteranno nel corso dei prossimi anni nel mondo dei motori. Il suo debutto è stato ufficialmente confermato per il 2025 dal numero uno della casa automobilistica del cavallino rampante, l’amministratore delegato Benedetto Vigna. A proposito di Vigna, nelle scorse ore il boss della società di Maranello è tornato a parlare della futura Ferrari a zero emissioni dicendo delle cose molto interessanti.

Benedetto Vigna: “La Ferrari elettrica avrà un suono emozionante”

Nel corso di un’intervista rilasciata nelle scorse ore, Benedetto Vigna ha promesso che il nuovo veicolo elettrico della casa automobilistica del cavallino rampante offrirà ai guidatori la stessa esperienza “unica” dei suoi storici modelli dotati di motori a combustione.

Vigna ha affermato che la società manterrà la propria attenzione su prestazioni, design ed esperienza di guida nella sua gamma di veicoli elettrici, insistendo sul fatto che “le auto elettriche non sono silenziose”. La Ferrari prevede che circa il 60 per cento delle sue vendite sarà suddiviso tra auto completamente elettriche e ibride entro il 2026, con l’obiettivo di stabilire una quota di mercato con una nuova gamma di supercar elettriche ad alte prestazioni.

“Ogni Ferrari che produciamo è unica. Quando realizziamo una Ferrari, guardiamo alle prestazioni, al design, alle caratteristiche di guida e alla sostenibilità”, ha affermato. “Se conosci la tecnologia, sai che puoi fare molte cose anche con le auto elettriche”, ha detto quando gli è stato chiesto del suono di un veicolo elettrico.

Sebbene i tipici propulsori elettrici siano in gran parte silenziosi, gli ingegneri Ferrari stanno lavorando su “firme sonore” per i loro veicoli elettrici “che susciteranno emozioni e rivaleggiano con quelle notoriamente prodotte dai suoi motori a combustione. Non abbiamo dubbi, onestamente, che possiamo offrire un’esperienza unica al nostro cliente perché possiamo sfruttare la tecnologia in un modo unico”, ha concluso il numero uno della casa automobilistica di Maranello.