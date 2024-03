Ferrari elettrica: sarà questo il suo design?

La prima Ferrari elettrica arriverà nel corso del 2025. La notizia è stata confermata ufficialmente lo scorso anno dal numero uno della casa automobilistica di Maranello, l’amministratore delegato Benedetto Vigna che ha anche detto di aver provato il prototipo di questo veicolo assicurando che ha tutte le caratteristiche tipiche di una super car del cavallino rampante.

Ferrari elettrica: sarà questo il suo stile quando debutterà nel 2025?

Al momento a proposito della prima Ferrari elettrica al 100 per cento, il riserbo del cavallino rampante è davvero fitto. Non sappiamo esattamente che tipo di carrozzeria questa auto avrà. Nonostante ciò sul web in tanti si domandano quello che potrebbe essere lo stile di questa vettura. Questa domanda potrebbe trovare risposta nel render realizzato dai designer Alban Larailler e Alexandre Bernini, entrambi studenti del 5° anno di design in Italia che hanno immaginato una vettura, soprannominata Ferrari Alto, una sorta di concept di una futura Grand Tourer elettrica del cavallino rampante.

Ovviamente non sappiamo se sa rà davvero così la prima Ferrari elettrica potendo benissimo avere tutt’altro aspetto. Tuttavia riteniamo questa ipotesi molto interessante anche se visivamente molto diversa da tutte le altre super car presenti attualmente nella gamma della casa automobilistica di Maranello. A proposito della futura super car elettrica del cavallino rampante, nel corso del 2023, è emerso che Ferrari aveva registrato un brevetto per un interessante “dispositivo di riproduzione” del suono.

Questo dispositivo è progettato per amplificare il suono del motore elettrico e trasmetterlo tramite un altoparlante posizionato vicino all’asse posteriore. Non sappiamo ovviamente se sarà impiegato in questa vettura ma ovviamente ci sono delle possibilità che ciò avvenga. Ad ogni modo questo sarà un modello spartiacque per la casa italiana. Nulla infatti sarà più come prima. Vedremo quali aggiornamenti arriveranno nei prossimi mesi a proposito di questa vettura.