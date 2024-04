Jeep: sabato e domenica nuova porte aperte in tutte le concessionarie

Nell’ottica di assecondare l’interesse verso i SUV di casa Jeep, il costruttore americano di casa Stellantis dà vita a un nuovo porte aperte sabato 13 e domenica 14 aprile. Un’occasione interessante per vedere più da vicino i nuovi modelli a marchio Jeep dotati della tecnologia e-Hybrid, vista di recente sulla nuova Avenger. Proprio la nuova Jeep Avenger e-Hybrid ha il compito di rappresentare un passaggio utile a chi guarda al 100% elettrico, puntando su un powertrain che si basa su un sistema mild-hybrid a 48 Volt capace di offrire un’esperienza analoga a quella di un motore dotato di tecnologia full-hybrid. In questo caso troviamo un’unità termica da 100 cavalli di potenza abbinata a un propulsore elettrico da 21 kW integrato nel cambio automatico a doppia frizione e 6 rapporti oltre che a un generatore di avviamento a cinghia da 48 Volt; si ottiene quindi una transizione fluida alla trazione elettrica, assicurando una costante riduzione delle emissioni di CO2.

La batteria agli ioni di litio da 0,9 kWh viene alloggiata sotto il sedile del guidatore, evitando quindi di intaccare lo spazio a bordo dell’abitacolo della Jeep Avenger. Va detto che il passaggio fra le diverse tipologie di sistemi propulsivi avviene sulla base di fattori specifici come lo stato di ricarica della batteria da 48 Volt, le condizioni di guida e altri parametri costantemente monitorati. Viene messo a punto così un sistema intelligente utile per garantire prestazioni al top in ogni condizione di guida.

La stessa tecnologia e-Hybrid si ritrova pure sulle Jeep Renegade e Compass

La stessa tecnologia e-Hybrid per il powertrain viene adottata pure sulle nuove Jeep Renegade e Compass MY24. Entrambi adottano l’unità endotermica sovralimentata GSE T4 da 1.5 litri di cilindrata a quattro cilindri, con ciclo di funzionamento Miller capace di 130 cavalli di potenza e 240 Nm di coppia massima. Dati che permettono di garantire buoni livelli di potenza e anche un buon risparmio di carburante.

Foto Jeep

Particolare importanza riveste anche il sistema ibrido che integra un sistema di frenata intelligente che sfrutta la decelerazione e quindi l’energia prodotta mediante la frenata rigenerativa. Il propulsore si completa grazie ad un sistema di generazione dell’avviamento a cinghia (Belt Starter Generator), che facilità la ripartenza dell’unità endotermica alle basse velocità assicurando anche emissioni ridotte e un funzionamento privo di interruzioni.

La trasmissione adotta anche un motore P2.5 capace di 15 kW di propulsione elettrica extra abbinati alle marce pari, per migliorare l’efficienza. L’alimentazione viene poi fornita da un pacco batterie compatto da 48 Volt raffreddato ad aria che garantisce l’accumulo dell’energia grazie a una capacità di 17,5 Ah e 0,8 kWh. Ricordiamo poi che la nuova Jeep Renegade MY24 introduce nuove caratteristiche in termini di multimedialità grazie a un nuovo schermo TFT per il virtual cockpit, da 10,25 pollici, abbinato a un nuovo sistema per l’infotainment che adotta uno schermo da 10,1 pollici di diagonale che dispone anche di una potenza cinque volte superiore a quella offerta dalla precedente generazione. Sulla Renegade cambia anche il volante e c’è una nuova telecamera posteriore ad alta risoluzione oltre che la connessione Apple CarPlay e Android Auto entrambe wireless.

C’è una grande libertà di scelta

Le nuove proposte a marchio Jeep arricchiscono l’offerta del marchio proponendo una più ampia libertà di scelta grazie a nuovi propulsori termici evoluti, unità elettriche e quelli ibride o ibride plug-in. Tutto ciò viene abbinato alla possibilità di scegliere fra trazione anteriore o sulle quattro ruote, anche in accordo con trasmissioni automatiche o manuali.

Per orientarsi al meglio in questo panorama variegato di opportunità, la rete dei concessionari italiani a marchio Jeep mette a disposizione questo porte aperte di sabato e domenica. Forte di una condizione che pone, ad esempio, la Jeep Avenger al top dei B-SUV elettrici più venduti in Italia durante questo primo trimestre dell’anno con un occhio sempre puntato sulla transizione energetica quindi.