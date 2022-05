Peugeot 205 GTI: questo esemplare venduto a 83 mila euro

La Peugeot 205 GTI è considerata da molti come la migliore hot hatch di sempre e questo ha fatto salire la sua popolarità e il suo prezzo alle stelle negli ultimi tempi. Le copie con meno chilometraggio hanno raggiunto valori sorprendenti e in passato vi abbiamo anche riportato di una copia del 1991 messa in vendita a 49.000 euro.

Peugeot 205 GTI: unità del 1987 venduta all’asta alla cifra record di 83 mila euro

Ma questo prezzo che all’epoca sembrava assurdo adesso è stato nettamente superato dal prezzo pagato per una unità di questa auto che è stata messa all’asta nei giorni scorsi e che vi mostriamo ora, che ha stabilito un nuovo record per il modello. L’esemplare in questione è del 1987 e monta il tanto agognato motore quattro cilindri 1.9 da 130 CV di potenza. E come se ciò non bastasse a rendere questa 205 GTI altamente desiderabile, ha registrato solo 6.928 km sul suo contachilometri.

Oltre a questo, la carrozzeria è pari al nuovo e gli interni sono così ben conservati che questa Peugeot 205 GTI sembra appena uscita da una concessionaria. Questi «ingredienti» già facevano pensare ad una vendita impressionante, ma la verità è che i numeri finali hanno addirittura superato la stima avanzata da Aguttes, il banditore responsabile della vendita.

La stima indicava un valore compreso tra 45.000 e 65.000 euro, ma alla fine l’auto è stata venduta esattamente a 82.960 euro. Insomma una somma molto più elevata rispetto a quella necessaria per dacquistare una nuova Peugeot 508 PSE.

Oltre ai motivi sopra citati, questa 205 GTI è accompagnata da altri importanti asset che avranno aiutato questo acquirente – sconosciuto – a sborsare tutti questi soldi. Oltre ad avere una storia completa che attesta che non ha mai avuto problemi meccanici, ha il suo percorso molto dettagliato, sin dal giorno in cui è stata venduta nuova, presso la concessionaria Peugeot di Orleans, in Francia, nel 1987.

