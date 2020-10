Peugeot 205 GTI è la prima auto restaurata da L’Aventure Peugeot

L’associazione L’Aventure Peugeot ha deciso di celebrare al meglio i 210 anni della casa automobilistica francese di PSA con un nuovo programma che prevede il restauro e la successiva vendita di auto d’epoca.

Prima di essere messi in vendita, i veicoli saranno sottoposti a un completo restauro presso le officine del Musée de l’Aventure Peugeot presente a Sochaux e inoltre riceveranno un certificato di autenticità una volta completati i lavori.

Peugeot 205 GTI: L’Aventure Peugeot avvia un completo lavoro di restauro sull’iconica auto

L’associazione ha inaugurato quest’attività con una delle vetture più importanti prodotte dallo storico brand francese: la Peugeot 205 GTI. Si tratta più nello specifico di un esemplare rivestito in nero con sotto il cofano un motore da 1.9 litri capace di sviluppare una potenza di 130 CV.

L’Aventure Peugeot ha pubblicato una serie di foto e video che raccontano nello specifico l’intero processo di restauro. Il team, composto da carrozzieri, tappezzieri, meccanici ed elettrauti, ha lavorato sulle varie componenti della 205 GTI per riportarla al suo splendore.

L’intero lavoro è possibile grazie a ricambi specifici originali che L’Aventure Peugeot prende dal suo magazzino. Nel caso in cui non trovasse qualche parte in particolare, l’associazione farà affidamento ai suoi fornitori esterni per produrli, usando anche la stampa 3D. Dal 2021, infine, L’Aventure Peugeot aprirà una sezione dedicata ai veicoli restaurati sul suo sito Web ufficiale dove chiunque potrà conoscere le creazioni ed eventualmente acquistarle.

