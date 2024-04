Fiat 500X come Fiat Panda: la sua vita è stata allungata

Fiat 500X nei giorni scorsi è tornata alla ribalta con una buona notizia. Infatti in occasione del tavolo automotive al ministero delle imprese e del made in Italy dello scorso 3 aprile si è parlato del futuro dello stabilimento Stellantis di Melfi. Tra le notizie che sono uscite oltre alla conferma che in quella fabbrica saranno prodotte 5 auto elettriche anche una notizia positiva che riguarda il famoso crossover di Fiat.

Per Fiat 500X stessa sorte di Fiat Panda: continuerà ad essere prodotta ancora per un po’

La sua produzione è stata allungata fino alla metà del 2025. Originariamente sembrava che lo stop alla sua produzione dovesse avvenire già nel corso del 2024. Dunque il veicolo ha guadagnato quasi un anno di vita. Si tratta dunque di una ottima notizia per tutti coloro che stanno pensando di acquistare questo veicolo che ancora oggi continua ad essere molto popolare nonostante sia presente sul mercato da molto tempo. La sua storia è simile anche a quella della Jeep Renegade altro modello prodotto a Melfi la cui produzione sarà allungata fino alla fine del 2026.

Dunque la sorte di Fiat 500X è simile a quella della Fiat Panda che di recente abbiamo saputo continuerà ad essere prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano fino alla fine del 2027. Anche in questo caso la produzione è stata allungata di circa un anno rispetto a quanto previsto in precedenza quando si pensava che l’auto sarebbe stata interrotta nel corso del 2026. Dunque per diversi anni vecchia e nuova Fiat Panda continueranno a coesistere all’interno della gamma della principale casa automobilistica italiana.