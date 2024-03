Nuova Jeep Renegade: si farà o no?

In tanti si domandano se ci sarà una nuova Jeep Renegade. L’attuale generazione presto andrà in pensione. A Melfi la sua produzione dovrebbe cessare nel corso del prossimo anno. Al suo posto e al posto di Fiat 500X arriveranno 5 nuove auto elettriche su piattaforma STLA Medium di cui una sarà l‘erede della Jeep Compass. Una cosa sembra abbastanza certa, la nuova Renegade o come si chiamerà una sua erede, sempre che un’erede ci sarà, di certo non sarà prodotta a Melfi. Questo almeno nei prossimi anni. Per il momento sono altri i piani di Stellantis per quella fabbrica.

Ci sarà una nuova Jeep Renegade o una sua erede?

Tuttavia al momento sembra più probabile che una nuova Jeep Renegade si farà, o meglio, si dovrebbe trattare di una sua erede in quanto il modello molto probabilmente cambierà nome e forse guadagnerà qualche cm per differenziarsi maggiormente dall’altro SUV compatto presente nella gamma di Jeep e cioè Jeep Avenger. Questo nuovo modello, che dovrebbe essere svelato entro la fine del 2025 ma che dovrebbe arrivare non prima del 2026 dovrebbe mantenere le forme squadrate che hanno contraddistinto l’attuale Renegade ma dovrebbe essere maggiormente votato all’off road per differenziarsi da Jeep Avenger.

La nuova Jeep Renegade, che qui vi mostriamo in due dei tanti render apparsi in questi anni ad immaginare come cambierebbe il suo design, secondo alcune voci provenienti dalla Spagna dovrebbe essere prodotta proprio in uno degli stabilimenti che Stellantis gestisce nella penisola iberica. Anche questa però al momento è solo una voce che deve essere confermata. Vedremo dunque se entro fine anno arriverà qualche notizia più precisa in merito a questo futuro modello della casa automobilistica americana. Del resto parliamo di un modello che ha avuto molto successo e dunque rinunciarvi del tutto non avrebbe secondo noi molto senso.