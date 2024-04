Stellantis ha venduto nel 2024 una Dodge Viper: l’auto è uscita di produzione nel 2017

Nei giorni scorsi Stellantis ha comunicato i dati di vendita del primo trimestre 2024 per quanto riguarda gli Stati Uniti. La cosa più curiosa che è venuta fuori da questi dati è che è stata venduta una Dodge Viper. Si tratta di una vettura che è uscita di produzione nel 2017 e dunque viene immatricolata a distanza di 7 anni dal suo addio alle scene.

Ricordiamo che lo scorso anno furono vendute 2 unità di Dodge Viper mentre nessuna è stata immatricolata nel 2022. Nei precedenti due anni erano state consegnate un totale di 8 unità del modello, 4 nel 2020 e 4 nel 2021. La Viper di terza generazione è stata messa in vendita per la prima volta nell’anno modello 2013, che Dodge ha denominato SRT Viper per i primi due anni. Questa auto è veniva costruita nello stabilimento Dodge di Conner Avenue Assembly a Detroit cosa che è accaduta fino ad agosto 2017, momento in cui si è deciso di interrompere la sua produzione in maniera definitiva.

Il fatto che questa auto continui a vendere unità nonostante sia uscita di produzione da tempo fa molto scalpore. Molto probabilmente si tratta di rimanenze nelle concessionarie. Sono in tanti che comunque negli USA vorrebbero vedere una nuova generazione di questo mitico modello che ancora oggi continua ad avere molti estimatori in Nord America. Purtroppo i piani di Dodge sembrano guardare in altre direzioni con il marchio che sembra intenzionato ad elettrificare la sua gamma puntando su muscle car elettriche come la recente Dodge Charger Daytona. Vedremo che notizie arriveranno in proposito e se ci sarà in futuro la possibilità di vedere ancora una Dodge Viper nella gamma della casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis.