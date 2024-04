Stellantis: forte calo della produzione in Italia

Nonostante si parli di riportare la produzione di auto in Italia sopra il milione di unità all’anno la verità è che al momento la situazione sembra peggiorare ulteriormente. Infatti Stellantis ha registrato un calo della produzione di quasi il 10 per cento nel nostro paese nel corso del primo trimestre del 2024. Se si considerano le sole auto senza tenere conto dei veicoli commerciali, la situazione è ancora più drammatica con una riduzione del 24 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Calo del 24% della produzione di auto da parte di Stellantis in Italia nel primo trimestre del 2024

La situazione peggiore tra gli stabilimenti di Stellantis in Italia è quella relativa a Melfi e Mirafiori che rispetto ai primi tre mesi dello scorso anno hanno visto diminuire la propria produzione di circa il 50 per cento. L’unica nota positiva invece arriva da Pomigliano dove grazie a Fiat Panda ma anche ad Alfa Romeo Tonale e Dodge Hornet la produzione registra una crescita del 26 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Secondo quanto riporta la Fim Cisl le unità prodotte nei primi tre mesi dell’anno da Stellantis in Italia sono state esattamente 170.415 contro le 188.910 del 2023. Dunque la situazione invece che migliorare, come auspicato dal governo, sembra peggiorare ancora. Secondo il segretario della Fim Cisl Ferdinando Uliano continuando così le cose la produzione di auto in Italia dovrebbe attestarsi a fine 2024 intorno alle 630 mila unità contro le 751 mila dello scorso anno. La Fim evidenza che senza l’exploit di Pomigliano la situazione sarebbe stata ancora più grave con un dimezzamento della produzione complessiva di veicoli in Italia. Si spera ovviamente che con l’arrivo degli incentivi per l’acquisto di nuove auto a partire da maggio la situazione possa migliorare notevolmente.