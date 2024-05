Stellantis, Urso: “Leapmotor? Al governo interessa chi produce in Italia”

Il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso è tornato a parlare della situazione di Stellantis e più in generale dell’industria auto del nostro paese. A proposito dei recenti annunci di commercializzazione in Europa di auto cinesi di Leapmotor da parte del gruppo automobilistico, Urso ha dichiarato: “Ci interessa Stellantis come produttore, non come venditore. Tuttavia, ciascuno può svolgere più ruoli, se lo desidera”.

“Il nostro interesse è rivolto a Stellantis come produttore automobilistico, e abbiamo attuato tutte le misure necessarie per agevolare la produzione di veicoli nel nostro paese. È evidente, sia per noi che per Stellantis, che un unico produttore non è in grado di soddisfare completamente le richieste di un mercato come quello italiano, dove esiste un divario tra le auto prodotte e quelle immatricolate che non ha confronti in altre parti d’Europa”.

“Siamo consapevoli della necessità di ampliare la gamma dei modelli di Stellantis, concentrandoci soprattutto su quelli più richiesti nel nostro paese in questo momento, come ad esempio le utilitarie ibride. Abbiamo anche implementato un piano di incentivi significativo, che include anche veicoli elettrici. Stellantis rimarrà il principale produttore di auto in Italia negli anni a venire, ma il nostro obiettivo è anche attrarre altri produttori nel paese per aumentare la produzione interna e soddisfare le esigenze del mercato interno ed europeo”, ha ribadito Urso.

Urso poi ha parlato anche della situazione europea dicendo che se fino a poco tempo fa l’Europa era concentrata principalmente sull’elettrico, nei prossimi mesi sarà senz’altro orientata verso la sostenibilità dell’endotermico per garantirne la sopravvivenza. Questo è stato detto a margine di una serie di incontri a Palazzo Piacentini sul settore dei carburanti e dell’aerospazio, parlando specificamente del comparto auto.