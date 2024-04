Alfa Romeo Milano: nuovo teaser a pochi giorni dal debutto svela il posteriore

Tra tre giorni avverrà il debutto di Alfa Romeo Milano, nuova vettura di ingresso alla gamma della casa automobilistica del Biscione. Nel frattempo nelle scorse ore Alfa Romeo ha pubblicato un nuovo teaser che mostra una parte dell’area posteriore del nuovo modello che conosceremo il prossimo 10 aprile alle ore 17.

Il nuovo teaser mostra il posteriore di Alfa Romeo Milano

Alfa Romeo Milano dunque viene piano piano mostrato da Alfa Romeo prima di essere rivelato del tutto il prossimo 10 aprile. Questo teaser mostra la presenza nella parte posteriore di una sottile striscia nera lucida stto la quale troviamo la scritta Alfa Romeo in corsivo invece del consueto scudetto. A prima vista dunque il posteriore del modello sembra essere diverso da quello del fratello maggiore Tonale.

Alfa Romeo Milano debutterà il 10 aprile nella versione elettrica con motore da 156 cavalli e 400 km di autonomia. Poi a seguire arriverà anche la versione base con motore ibrido con tecnologia MHEV che dovrebbe costare meno di 30 mila euro ed essere dunque l’Alfa Romeo più abbordabile in assoluto. Infine dovrebbe arrivare anche una versione top di gamma che forse si chiameràQuadrifoglio che come vi abbiamo scritto in un altro nostro articolo è stata di recente avvistata in un video in versione prototipo camuffato.

Alfa Romeo si appresta a coronare dunque un sogno e cioè quello di presentare al grande pubblico europeo l’erede della MiTo. Vedremo dal vivo che effetto farà la nuova auto quando finalmente sarà mostrata per la prima volta senza veli e se davvero sarà capace di raccogliere l’eredità di una vettura così amata come è stata appunto la MiTo.