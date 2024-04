Alfa Romeo Milano Quadrifoglio: un video anticipa il suo debutto?

Alfa Romeo Milano Quadrifoglio è un modello di cui si parla da tempo. Si dovrebbe trattare della versione top di gamma del SUV compatto che debutterà tra tre giorni. Al momento non vi sono certezze che effettivamente una versione di questo tipo trovi spazio nella gamma della nuova entry level del marchio anche se sappiamo con certezza che una versione ad alte prestazioni è prevista e avrà 240 cavalli di potenza.

Alfa Romeo Milano Quadrifoglio: un video mostra il prototipo della presunta top di gamma del futuro SUV che debutterà il 10 aprile

Alfa Romeo Milano Quadrifoglio nelle scorse ore è tornato alla ribalta a causa di un video pubblicato su Instagram dall’utente @joelRe98 che mostra una versione mai vista prima del SUV di Alfa Romeo che potrebbe proprio essere la top di gamma. Infatti ci sono alcuni dettagli che fanno pensare a ciò come ad esempio la presenza di cerchi che di solito vengono impiegati per le versioni Quadrifoglio delle auto del Biscione.

Secondo quanto raccontano i soliti bene informati, Alfa Romeo Milano Quadrifoglio dovrebbe avere un motore da 240 cavalli, lo stesso della nuova Abarth 600e e della futura Lancia Ypsilon HF. Al pari di queste due auto potrebbe essere sviluppato sulla piattaforma Perfo-eCmp. Dunque si tratterebbe della versione pensata per gli amanti delle prestazioni e della velocità e potrebbe essere capace di accelerare da 0 a 100 in meno di 6 secondi.

A quanto pare Alfa Romeo Milano Quadrifoglio potrebbe essere presentata in un secondo momento. Il prossimo 10 aprile, giorno in cui sarà svelata la nuova vettura del Biscione dovrebbe fare il suo debutto la versione elettrica con 156 cavalli e 400 km di autonomia. Poi a seguire la nuova entry level con motore ibrido PHEV che costerà meno di 30 mila euro. In ultimo toccherà proprio alla Quadrifoglio, sempre che sia effettivamente questo il nome scelto per la futura top di gamma del SUV.