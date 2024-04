Alfa Romeo Milano: L’attesa è quasi finita, il Biscione svelerà il primo capitolo del suo futuro

Tra sei giorni Alfa Romeo vivrà uno dei suoi momenti più importanti degli ultimi anni. Ci riferiamo naturalmente al debutto di Alfa Romeo Milano nuova auto d’ingresso alla sua gamma. Il SUV compatto riporterà la casa automobilistica del Biscione nel segmento B del mercato da dove manca dall’addio di Alfa Romeo MiTo.

Tutto pronto per il debutto di Alfa Romeo Milano che farà fare un altro salto di qualità al Biscione

Tra i fan del brand premium del gruppo Stellantis cresce la curiosità e l’entusiasmo verso il nuovo modello destinato ad avere un ruolo molto importante all’interno della gamma della casa automobilistica milanese come sottolineato nelle scorse ore anche da Raffaele Russo, Country Manager di Alfa Romeo in Italia che ha dichiarato che Alfa Romeo Milano sarà un modello molto importante in quanto garantirà alla casa automobilistica milanese di poter fare un ulteriore salto di qualità in termini di volumi di vendita, quote di mercato e Brand Reputation.

Infatti questo modello dovrebbe portare nuovi clienti al marchio e recuperarne alcuni persi dopo l’addio di MiTo e Giulietta. Alfa Romeo Milano sarà un SUV sui generis con un design molto sportivo e aerodinamico e tutte le caratteristiche di una Alfa Romeo. L’auto infatti che nascerà su piattaforma CMP e sarà prodotta a Tychy in Polonia attingerà a piene mani nell’eredità del Biscione in termini di prestazioni, piacere di guida e stile.

Dunque a questo punto non resta che far partire il conto alla rovescia e vedere quali altre novità emergeranno a proposito di Alfa Romeo Milano che come nuova entry level del Biscione avrà un prezzo di partenza al di sotto dei 30 mila euro per la versione con motorizzazione ibrida. In gamma anche una elettrica da 156 cavalli e 400 km di autonomia. A seguire è previsto il lancio di una versione ad alte prestazioni con motore elettrico da 240 cavalli. Non è chiaro al momento però se si tratterà di una Quadrifoglio.