Alfa Romeo Milano: nuove foto spia a pochi giorni dal debutto

Mancano pochi giorni al debutto di Alfa Romeo Milano. Il SUV compatto del Biscione sarà svelato il prossimo 10 aprile alle ore 17 a Milano. Nel frattempo sul web sono apparse nuove foto spia del prototipo camuffato. Le immagini pubblicate sui social da Walter Vayr sono state scattate da Gabetz Spy Unit.

Alfa Romeo Milano è stato nuovamente avvistato in versione prototipo camuffato a pochi giorni dal debutto ufficiale del 10 aprile

Ancora una volta Alfa Romeo Milano è stato avvistato con il consueto camouflage che già in altre occasioni era stato mostrato anche dalla stessa Alfa Romeo in alcune immagini teaser pubblicate nei mesi scorsi. Ricordiamo che il modello sarà la nuova entry level del marchio del Biscione con un prezzo di partenza che dovrebbe essere inferiore ai 30 mila euro per la versione base con motore Mild Hybrid. A questa poi saranno affiancate anche un’elettrica con potenza da 156 cavalli e autonomia di 400 km e in un secondo momento anche una versione top di gamma con motore elettrico da 240 cavalli, lo stesso che sarà usato con la nuova Abarth 600e.

Alfa Romeo Milano sarà prodotto su piattaforma cmp a Tychy in Polonia insieme a Fiat 600e e a Jeep Avanger. Questa auto avrà un ruolo molto importante nella gamma del Biscione in quanto in breve tempo dovrebbe diventare la più venduta in assoluto tra le auto di Alfa Romeo. Nei giorni scorsi la casa milanese ha pubblicato un teaser che mostrava la silhouette della versione definitiva del SUV che sembra essere ancora più sportiva di quanto mostra il prototipo coperto parzialmente dalle camuffature che nascondo la sua reale natura.

Alfa Romeo Milano dovrebbe iniziare la sua commercializzazione già nel corso delle prossime settimane con la versione di lancio che sarà svelata il 10 aprile. A seguire nel corso dell’anno dovrebbe essere messa in vendita l’intera gamma del SUV che riporterà finalmente Alfa Romeo nel segmento B, da dove il biscione manca dal 2018 quando uscì di scena la MiTo.