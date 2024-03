Alfa Romeo Milano debutterà il prossimo 10 aprile. Manca dunque ormai davvero poco alla sua presentazione e la curiosità cresce sempre di più non solo tra i fan della casa automobilistica del Biscione ma più in generale da parte di tutti gli appasionati di motori.

Manca sempre meno al debutto di Alfa Romeo Milano: ecco quali potrebbero essere i prezzi delle varie versioni del SUV compatto

Ovviamente tra le curiosità relative al SUV compatto Alfa Romeo Milano vi è quella che riguarda i prezzi di questo atteso modello che sarà la futura entry level del marchio prendendo il posto che un tempo era occupato da Alfa Romeo MiTo e collocandosi subito davanti ad Alfa Romeo Tonale nell’attuale gamma del Biscione. La versione base del modello potrebbe disporre del motore 1.2 3 cilindri da 100 cavalli con cambio manuale 6 marce. Non escludiamo nella gamma la presenza anche di una versione ibrida con 136 cavalli e trazione integrale.

Per quanto riguarda i prezzi di queste versioni di Alfa Romeo Milano, ipotizziamo si possa partire da circa 27 – 28 mila euro. Poi in gamma ci sarà anche una versione elettrica da 156 cavalli con autonomia di 400 km. Per questa auto, che dovrebbe essere anche la prima a debuttare il prossimo 10 aprile, il prezzo potrebbe partire da 39 – 40 mila euro. Infine è previsto l’arrivo anche di una versione elettrica ad alte prestazioni con lo stesso motore della Abarth 600e da 240 cavalli. Per questa difficilmente ci vorranno meno di 45 mila euro.

Ovviamente al momento si tratta solo di supposizioni per avere maggiore certezza occorre aspettare la conferma ufficiale da parte di Alfa Romeo che potrebbe avvenire già in sede di presentazione del modello il prossimo 10 aprile a Milano. Vedremo dunque cosa uscirà fuori a proposito dei prezzi di Alfa Romeo Milano.