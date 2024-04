Alfa Romeo: forte incremento delle vendite in Germania nel primo trimestre 2024

Alfa Romeo chiude il primo trimestre dell’anno con una crescita significativa in Germania. Nonostante un inizio 2023 già molto positivo, il numero delle immatricolazioni ha continuato ad aumentare. Nelle sue ultime statistiche, l’Autorità federale dei trasporti automobilistici (KBA) mostra per il marchio italiano un aumento del 20,8 per cento nel periodo gennaio-marzo rispetto all’anno precedente. Ciò rende la casa automobilistica del Biscione uno dei chiari vincitori nel mercato tedesco delle autovetture, che secondo KBA è cresciuto solo del 4,2 per cento rispetto al primo trimestre del 2023. Come ragioni della crescita, lo storico marchio milanese cita la continua crescita dell’appetibilità del marchio, le offerte competitive e l’impegno dei concessionari.

Aumento significativo del 20,8% per Alfa Romeo nel primo trimestre 2024 in Germania

Nell’ultimo trimestre l’entusiasmo dei clienti si è diffuso ancora una volta su tutta la gamma di modelli. Tutti i modelli sono riusciti ad aumentare rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. L’Alfa Romeo Tonale ha registrato un incremento delle immatricolazioni del 24 per cento rispetto all’anno precedente, il modello SUV Stelvio dell’8 per cento e la berlina sportiva Giulia il 29 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il marchio leader interno era il crossover Tonale. Rappresentava quasi la metà (45 per cento) delle immatricolazioni del brand premium di Stellantis. Il secondo modello più popolare è stata la berlina Giulia (29 per cento), seguita da vicino dal SUV Stelvio (24 per cento).

Il tradizionale marchio italiano spera di ottenere un’ulteriore crescita attraverso l’introduzione di un quarto modello. Tra pochi giorni, il 10 aprile, la nuova Alfa Romeo Milano festeggerà la sua anteprima mondiale. In futuro, il modello compatto offrirà un’alternativa attraente e sportiva nel segmento automobilistico più grande d’Europa e offrirà anche per la prima volta un’autonomia completamente elettrica