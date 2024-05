Stellantis Pro One rafforza la leadership nel settore dei veicoli commerciali in Europa e Sud America

Con la sua posizione di leadership nella regione del Medio Oriente e dell’Africa per il secondo trimestre consecutivo, l’offensiva Stellantis Pro One per i veicoli commerciali ha generato risultati eccezionali nel primo trimestre del 2024, rappresentando un terzo dell’utile netto annunciato da Stellantis per questo periodo.

Stellantis Pro One conferma la sua posizione di leadership in Europa 30 e Sud America

Questa performance evidenzia la forza di Stellantis Pro One sui mercati internazionali e la mette sulla buona strada per guidare il mercato globale dei veicoli commerciali entro il 2027 e raggiungere gli obiettivi stabiliti nel piano strategico Dare Forward 2030.

Stellantis Pro One ha raggiunto una quota di mercato del 26% nella regione del Medio Oriente e dell’Africa nel primo trimestre del 2024. Ha inoltre confermato la sua posizione di leadership nelle regioni UE30 e Sud America. Pro One guida le vendite di veicoli elettrici (BEV) nell’UE30 per il trimestre, con una quota di mercato del 33%; il marchio Peugeot è leader nella regione.

“I dati di vendita nel segmento dei veicoli commerciali per il primo trimestre del 2024 confermano e convalidano la strategia Stellantis Pro One”, ha affermato Xavier Peugeot, Vicepresidente senior della Business Unit Veicoli Commerciali di Stellantis. “L’accoglienza entusiastica riservata alla nostra gamma di veicoli commerciali leggeri completamente rinnovata, associata ai nostri nuovi servizi connessi e alla nostra offerta di furgoni a celle a combustibile a idrogeno, conferma il posto di Stellantis come produttore di riferimento per i professionisti. »

In Europa Stellantis mantiene la propria posizione di leader nel segmento dei veicoli commerciali con una quota di mercato del 30% (ICE + BEV). Inoltre il gruppo è leader nel segmento BEV con una quota di mercato del 33%. Stellantis Pro One è leader nella regione del Medio Oriente e dell’Africa per il secondo trimestre consecutivo. In Sud America è leader nel segmento dei veicoli commerciali leggeri con una quota di mercato del 31,5% (rispetto al 26,6% nel 1° trimestre 2023).