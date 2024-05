Alfa Romeo Junior eXtrema: arriverà anche la versione per la pista?

Alfa Romeo Junior eXtrema è una versione immaginaria del nuovo SUV entry level della casa automobilistica del Biscione. Si tratta di un’idea del creatore digitale Salvatore Lepore che ha voluto immaginare una versione ad altissime prestazioni pensata per la pista del nuovo modello di Alfa Romeo che tanto ha fatto discutere di se al momento del debutto fino al clamoroso cambio di nome di cui è stata protagonista.

Alfa Romeo Junior eXtrema: ecco l’ultima idea di Salvatore Lepore

Alfa Romeo Junior eXtrema viene immaginata con alcune appendici aerodinamiche studiate appositamente per garantire al modello prestazioni di altissimo livello. Ovviamente una versione di questo tipo è molto ma molto difficile che la vedremo realmente. Ma comunque l’idea rimane suggestiva. Sono altre infatti le auto del Biscione che si potrebbero prestare a versioni pensate per la pista e per il motorsport. Tra queste la nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio che sarà svelata entro fine 2026 e che con i suoi oltre 1.000 cavalli potrebbe regalare belle soddisfazioni ai suoi clienti.

Alfa Romeo Junior eXtrema sarebbe una versione ancora più potente della Veloce elettrica che come sappiamo raggiunge i 240 cavalli di potenza. Sono al momento altre le priorità del Biscione che comunque non ha mai nascosto di puntare forte su questa auto per aumentare e non di poco vendite e quote di mercato. Il SUV compatto i cui prezzi partono da poco meno di 30 mila euro potrebbe rappresentare circa il 50 per cento delle vendite totali del Biscione nel giro di qualche anno. Dal suo successo commerciale come del resto da quello delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia potrebbe dipendere il lancio di altri modelli in futuro tra cui una erede di Giulietta, un E-SUV e la nuova Alfa Romeo Duetto. Quest’ultima comunque arriverebe solo e soltanto in edizione limitatissima al pari della recente Alfa Romeo 33 Stradale.