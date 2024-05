Nuove Fiat Multipla, Lancia Delta e Alfa Romeo Giulietta: sono loro le novità più attese in Italia

Nei prossimi anni le case italiane di Stellantis vedranno tante novità arrivare nelle loro gamme. Tra le nuove auto attese, alcune sono state confermate ufficialmente, altre invece vengono date per assai probabili. Tra tutti i futuri modelli ce ne sono alcuni che stanno destando grande curiosità tra gli appassionati e gli addetti ai lavori in special modo qui da noi in Italia. Tra queste segnaliamo le nuove Fiat Multipla, Alfa Romeo Giulietta e Lancia Delta.

Come saranno le nuove Fiat Multipla, Lancia Delta e Alfa Romeo Giulietta?

La prima ad arrivare sarà la nuova Fiat Multipla il cui debutto è previsto entro la fine del prossimo anno. La vettura che qui vi mostriamo in un nostro esclusivo render sarà prodotta su piattaforma Smart Car di Stellantis presso lo stabilimento di Kenitra in Marocco. Sarà un’auto lunga quasi 4,4 metri molto capiente, essenziale e pratica. La gamma di motori dovrebbe essere la stessa della nuova Fiat Panda e dunque si potrebbe partire dal motore a benzina PureTech da 100 cavalli. Il design sarà vicino a quello della nuova Panda che debutterà a luglio di cui questa auto sembrerà una sorta di versione allungata.

Per quanto riguarda invece la nuova Alfa Romeo Giulietta, che qui vi mostriamo in uno dei tanti render apparsi sul web negli ultimi anni, questo dei tre è l’unico modello a non essere ancora sicuro di tornare. Molto dipenderà da quella che sarà la situazione geopolitica globale nei prossimi anni e di come andranno le cose nel frattempo per la casa automobilistica del Biscione. Se questa continuerà a macinare utili con i nuovi modelli allora una nuova Giulietta su piattaforma STLA Medium con autonomia fino a 700 km e una versione Quadrifoglio potrebbe anche arrivare. Ci aspettiamo un look molto sportivo e aerodinamico in contrapposisione al SUV Tonale altra auto di segmento C del Bisicone.

La nuova Alfa Romeo Giulietta se si farà sarà fortemente imparentata con la nuova Lancia Delta che sarà prodotta su piattaforma STLA medium dal 2028 e che potrebbe essere costruita in Italia. Si dice che le due auto possano venire prodotte nella stessa fabbrica. Anche questa auto considerata la sua celebre antentata desta molta curiosità tra i fan di auto e gli stessi addetti ai lavori. Si spera che questa auto possa avere caratteristiche tecniche e specifiche che possano avvicinarsi a quelle della sua celebre antenata. Vedremo dunque quali notizie arriveranno a proposito di queste tre auto che sono di certo tra le più attese dagli appassionati di auto in Italia e non solo.