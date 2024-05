Stellantis: mese da incubo, bruciati 17 miliardi

Stellantis non vive un buon periodo. Qualcuno parla addirittura da mese da incubo per la famiglia Agnelli dopo i pessimi risultati finanziari del primo trimestre del 2024 per il gruppo automobilistico e anche per Cnh Industrial. Entrambe le aziende controllate da Exor hanno registrato un calo delle vendite e degli utili.

Per quanto riguarda Stellantis il calo è stato del 10 per cento delle vendite e del 12 per cento degli utili. Per Cnh Industrial il calo degli utili è stato del 17,2 per cento pari a 402 milioni di dollari. Anche i ricavi sono scesi del 10 per cento a 4,818 miliardi di dollari. Scott Wine, CEO di CNH Industrial, ha sottolineato che nel primo trimestre l’azienda ha affrontato sfide legate a un mercato in calo, cosa particolarmente evidente in Sud America ed Europa. Tuttavia, Wine ha enfatizzato la strategia proattiva dell’azienda nel migliorare l’efficienza produttiva, mantenere una disciplinata esecuzione commerciale, ridurre le spese operative in modo ragionevole e investire in maniera ponderata in prodotti e tecnologie.

Un mese non particolarmente felice quello vissuto da Stellantis che crolla sul mercato

La situazione è ancora più pesante in borsa dove CNH Industrial ha perso il 10 per cento e Stellantis addiriturra il 19,2 per cento nel corso dell’ultimo mese. In pratica La capitalizzazione di CNH ha registrato una perdita di oltre 1,6 miliardi in un solo mese, mentre Stellantis ha subito un crollo ancor più significativo, perdendo addirittura 16 miliardi e 790 milioni di valore di mercato. Si tratta insomma di un vero e proprio crollo costato oltre 17 miliardi di euro.

Si spera ovviamente che le cose possano migliorare nel corso dei prossimi mesi ma sicuramente questo inizio di 2024 non fa presagire nulla di buono per il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares e nato nel gennaio del 2021 dopo la fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe.