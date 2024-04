Peugeot sarà protagonista al salone VivaTech 2024

Il Salone VivaTech 2024 si svolgerà quest’anno a Parigi dal 22 al 25 maggio. Nelle scorse ore Peugeot ha confermato che sarà uno dei principali protagonisti dell’evento di quest’anno.

A maggio a Parigi Peugeot sarà al Salone VivaTech 2024

Tra le novità che il brand francese di Stellantis mostrerà in questa manifestazione segnaliamo il rivoluzionario volante Hypersquare e anche la concept Inception che come sappiamo mostra in anticipo una parte di quello che sarà il futuro del marchio nel mondo dei motori. Il fatto che il marchio transalpino partecipi a questa kermesse non stupisce se pensiamo che Peugeot punta forte sull’innovazione tecnologica che da sempre è al centro delle sue strategie presenti e future.

Ovviamente non potrà mancare nemmeno il nuovo i-Cockpit panoramico che di recente è stato mostrato sulle nuove Peugeot E-3008 e E-5008. Segnaliamo inoltre che al Salone VivaTech 2024 a Parigi nel suo stand la casa automobilistica del Leone sarà affiancata da Mobilisights. Si tratta della subsidiaria di Stellantis, specializzata in DATA (DaaS). L’utilizzo di questi dati permette alla casa francese di personalizzare l’esperienza dei propri clienti rendendola ancora più piacevole.

Vedremo dunque quali altre novitò saranno illustrate dal brand francese di Stellantis dal 22 al 25 maggio 2024 in occasione del Salone VivaTech 2024.