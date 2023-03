Peugeot Inception Concept: anteprima europea per la particolare concept car

In occasione della presentazione in anteprima europea, a Parigi del Peugeot Inception Concept che illustra la visione del futuro del marchio, Peugeot ha scelto di collaborare con il designer francese Emeric Tchatchoua, fondatore del marchio 3.PARADIS. Questa partnership è una storia di ispirazioni condivise e di una visione ottimistica di un futuro ricco di fascino.

La casa automobilistica francese inizia una serie di collaborazioni con importanti artisti della nuova generazione e il prossimo appuntamento è previsto alla Milano Design Week, dal 18 al 23 aprile 2023.

Peugeot Inception Concept anteprima europea

Peugeot Inception Concept: annunciata una collaborazione con Emeric Tchatchoua

Per la casa del Leone, il mondo è un posto migliore con Allure. Ciò significa che il futuro deve essere immaginato con stile, creatività e ambizione, con un approccio incentrato sull’uomo. È questa la visione ottimistica del futuro espressa dall’Inception Concept. Questo progetto esalta il fascino felino e all’avanguardia, sensazioni di guida inedite e una tecnologia 100% elettrica che associa prestazioni ed efficienza.

Svelato in anteprima mondiale il 5 gennaio scorso al CES di Las Vegas, il concept è poi stato esposto a Parigi il 23 e 24 marzo. In occasione di questa anteprima europea, il brand di Stellantis inaugura una nuova era e presenta la sua visione del futuro dell’auto.

Il Peugeot Inception Concept esprime la profonda trasformazione di Peugeot con un Peugeot i-Cockpit di nuova generazione che integra la tecnologia steer-by-wire che fa sparire il volante a vantaggio del sistema di controllo Hypersquare, un abitacolo che propone una nuova esperienza a bordo per i passeggeri, una progettazione della prossima generazione di Peugeot elettriche entro il 2026 basate sulla piattaforma nativa elettrica BEV-by-design e nuove tecnologie che saranno adottate per ridurre l’impronta di carbonio e raggiungere l’obiettivo Carbon Net Zero entro il 2038.

Le dichiarazioni di Linda Jackson e Matthias Hossann

Linda Jackson, CEO di Peugeot, ha detto di essere felice che Peugeot inizi la sua serie di collaborazioni creative con Emeric Tchatchoua che, con il lancio di 3.PARADIS 10 anni fa, si è imposto come uno dei giovani talenti più promettenti del mondo della moda. Il suo approccio all’innovazione che pone l’emozione e l’uomo al centro della creazione, è perfettamente in sintonia con i valori del marchio francese.

Matthias Hossann, direttore del design di Peugeot, ha dichiarato che il lavoro di Emeric Tchatchoua per 3.PARADIS, incentrato sulla libertà, la speranza e l’unità, riflette la sua volontà di avere un impatto positivo sulla società.

Il suo design è particolarmente in sintonia con la filosofia del Peugeot Inception Concept il cui uso dei materiali attraverso la luce esprime gli stessi valori. Questa collaborazione è la storia di un bellissimo incontro.

Emeric Tchatchoua, fondatore di 3.PARADIS, ha affermato che, durante la sua prima conversazione con le equipe di Peugeot, ha capito subito che avevano numerosi punti in comune, come l’uso del design per avere un impatto positivo sul mondo che ci circonda, oltre al desiderio di ispirare un senso di libertà. È un onore e un immenso privilegio per lui collaborare con Peugeot e la sua straordinaria equipe per diffondere il loro messaggio e i loro valori comuni.