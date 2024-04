Lancia celebra la Ypsilon che si appresta a terminare il suo percorso

Lancia Ypsilon nella sua vecchia generazione è ormai giunta alla fine del suo percorso dopo una lunga e soddisfacente carriera che l’ha vista per molti anni protagonista sulle strade italiane. La casa automobilistica italiana ha deciso di celebrare questo suo popolare modello con una speciale offerta finanziaria di Stellantis Financial Services Italia.

Lancia Ypsilon: Dopo molti anni di successi, il marchio Lancia saluta la fashion city car dei record

Questa offerta prevede la possibilità del cliente di acquistare la vettura con rate da 79 euro al mese su vetture in pronta consegna e con rottamazione. La vettura sarà sul mercato italiano fino a giugno 2024 dopo di che lascerà spazio alla nuova generazione che come sappiamo è stata svelata a Milano lo scorso 14 febbraio nella versione in edizione limitata Cassina. L’offerta con cui il brand premium di Stellantis saluterà l’attuale Lancia Ypsilon prevede un anticipo di 3.822€ + 35 rate da 79 euro e Rata Finale Residua di 9.032 euro. Ci sarà anche una campagna di comunicazione che sarà avviata in TV a partire da domenica 7 aprile.

Ricordiamo che Lancia Ypsilon, che a lungo è stata l’unica auto di Lancia ad essere presente sul mercato, è un’auto che vanta una carriera ricca di successi come dimostrano i dati di vendita del nostro paese sempre molto favorevoli a questa auto che anche il mese scorso è risultata essere la terza auto più venduta in assoluto. In particolare i risultati migliori questa auto li ha avuti verso la fine della sua carriera ed in particolare si ricorda un biennio 2022 – 2023 davvero da record con vendite in continua crescita. L’auto fino ad ora in 4 generazioni è stata venduta in più di 3 milioni di unità. Si spera naturalmente che il successo possa continuare anche con la nuova generazione che arriverà in concessionaria a giugno.