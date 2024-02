Nuova Alfa Romeo MiTo: la futura generazione sarà la sorpresa del Biscione?

Nuova Alfa Romeo MiTo è una di quelle auto che molti si augurano possa tornare ma che in realtà al momento è assai difficile ipotizzare. Infatti nel segmento B Alfa Romeo farà si ritorno, ma con un altro modello che sta per debuttare. Ci riferiamo alla nuova Alfa Romeo Milano la cui presentazione ufficiale è fissata a Milano il prossimo 10 aprile e di cui in questi giorni sono emerse le prime immagini sia degli esterni che dell’abitacolo.

Un video anticipa il design della ipotetica nuova Alfa Romeo MiTo?

Nonostante ciò, sono in tanti a sperare in futuro nel ritorno nella gamma della casa automobilistica del Biscione anche di una nuova Alfa Romeo MiTo. Nelle scorse ore si registra anche un nuovo render del designer e architetto Tommaso D’Amico che nel suo canale di YouTube ha pubblicato un nuovo render in cui ipotizza una futura MiTo. La versione del rendering si ispira al modello precedente, ma è completamente rinnovata in ogni dettaglio, utilizzando materiali ad alta tecnologia. All’interno, la plancia strumenti è dotata di una vasta gamma di opzioni, inclusa un’attuale piattaforma di infotainment di ultima generazione.

Ovviamente una vettura di questo tipo qualora tornasse nascerebbe sulla piattaforma STLA Small di Stellantis e sarebbe solo ed esclusivamente elettrica. Essa potrebbe rappresentare una sorta di alternativa più sportiva ad Alfa Romeo Milano nel segmento B del mercato per attrarre un pubblico di giovani. Nonostante l’idea sia interessante al momento sembrano altri i piani di Alfa Romeo. Infatti dopo Alfa Romeo Milano il prossimo anno debutterà una nuova generazione di Giulia e poi nel 2026 l’erede di Alfa Romeo Stelvio mentre nel 2027 sarà la volta di una ammiraglia della casa automobilistica del Biscione che riporterà lo storico marchio milanese nel segmento E del mercato dopo molti anni.