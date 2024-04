Con le nuove Gamma e Delta Lancia enterà in una nuova era

Dopo la nuova Ypsilon Lancia si prepara al lancio delle nuove Gamma e Delta. La prima ad arrivare è la Gamma che sarà la futura ammiraglia del marchio e verrà prodotta presso lo stabilimento di Mirafiori a partire dal 2026. Il suo design è stato già definito come anticipato dal numero uno della casa piemontese, l’amministratore delegato Luca Napolitano. L’auto nascerà su piattaforma STLA Medium e avrà molto in comune con la futura Opel Manta.

Con Gamma e Delta Lancia tornerà finalmente a dire la sua nel segmento premium del mercato auto

Questo modello avrà le sembianze di una fastback dunque si tratterà di una ammiraglia sui generis con uno stile più vicino a quello di un SUV coupé piuttosto che ad una classica berlina. Si tratterà insomma di qualcosa di vicino a quanto visto con la concept Opel Experimental o anche con la Peugeot 408 o con la Citroen C5 X.

Per quanto riguarda invece la nuova Lancia Delta, l’auto sarà lanciata nel 2028 sempre su piattaforma STLA Medium. Al momento non si sa dove sarà prodotta anche se si vocifera dello stabilimento di Melfi. Questa auto sarà simile al modello degli anni ’90 con linee squadrate, muscolari e geometriche che ricorderanno quelle della famosa auto da rally. Entrambe queste auto avranno una versione top di gamma HF. Con loro dunque la casa automobilistica piemontese, che finalmente a breve tornerà in Europa con la nuova Ypsilon, farà un decisivo salto di qualità.

Delle nuove Lancia Delta e Gamma vi mostriamo due render rispettivamente di Kleber Silva e di Salvatore Lepore che immaginano così le future auto con le quali il gruppo Stellantis pensa seriamente di poter rilanciare in grande stile le sorti del brand premium in Europa. Vedremo dunque a proposito di queste auto che novità ci saranno già nel corso dei prossimi mesi.