Nuova Fiat Fastback: il 2027 sarà il suo anno?

Nuova Fiat Fastback è la futura generazione del celebre modello che viene venduto da Fiat con grande fortuna in America Latina ormai da qualche anno. Nelle scorse settimane abbiamo saputo dal numero uno di Fiat che questo modello in futuro darà origine ad una nuova versione che si trasformerà in un modello globale che sarà venduto non solo in Sud America ma anche in altre parti del mondo compresa l’Europa. Questa auto che sarà erede contemporanemante dell’attuale Fastback e di Fiat Tipo potrebbe anche avere un nome diverso.

Il 2027 potrebbe essere l’anno giusto per il debutto della nuova Fiat Fastback che sarà un’auto globale

La nuova Fiat Fastback dovrebbe mantere le sue sembianze di SUV coupé divenendo la nuova top di gamma della casa automobilistica italiana al fianco della nuova Fiat Multipla che invece debutterà nel corso del prossimo anno.

La vettura che sarà lunga più o meno 4,4 metri userà la stessa piattaforma della nuova Fiat Panda e della nuova Fiat Multipla e cioè la smart car di Stellantis. Dunque dovrebbe essere proposta ad un prezzo molto interessante rappresentando una valida alternativa a chi cercca un veicolo più cool rispetto alla pià pratica Multipla che dia maggiore importanza al design e all’aerodinamica.

Al momento non è ancora chiaro dove sarà prodotta in Europa questa auto. Qualcuno ipotizza che possa essere l’Italia ad ospitare la sua produzione con la vettura che entrerebbe nella trattativa tra il governo e Stellantis per portare la produzione di auto nel nostro paese sopra al milione di unità l’anno.

La verità però è che al momento sono solo voci. L’auto che qui vi mostriamo in un render realizzato dal designer e creatore digitale Kleber Silva sarà pensata per tutti coloro che hanno apprezzato il modello sudamericano cheidendosi come mai Fiat non abbia pensato di portarla anche nel vecchio continente.