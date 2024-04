Stellantis in Flessione: Calano le Immatricolazioni a Marzo in Italia, Cosa Sta Succedendo?

Stellantis ha registrato un calo delle immatricolazioni in Italia nel mese di marzo appena concluso. Il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares ha visto calare le sue vendite dell’11,6 per cento, un dato assai peggiore di quello del mercato nel suo insieme che invece ha subito una contrazione del 3,7 per cento.

Calano le vendite di auto in Italia a marzo per il gruppo Stellantis

In totale le auto vendute da Stellantis nel corso del mese di marzo appena concluso in Italia sono state oltre 52 mila. Come dicevamo poc’anzi si tratta di un calo dell’11,6 per cento rispetto alle 59 mila unità che erano state immatricolate dall’azienda in Italia nel mese di marzo del 2023. Di conseguenza, la quota di mercato del gruppo nato dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA si è attestata ora nel nostro paese al 32,2 per cento.

Tra le note positive si segnala la crescita di Stellantis nel settore dei veicoli commerciali leggeri. Il gruppo inoltre è riuscito a piazzare ben 5 modelli tra le 10 auto più vendute nel mese in Italia. Al primo posto ancora una volta Fiat Panda con 11.715 unità. Al terzo posto troviamo Lancia Ypsilon con 4.845, al quarto la Citroen C3 con 4.279 unità e poi a seguire in ottava posizione Jeep Avenger con 3.261 unità consegnate, seguita, al nono, da Peugeot 208 con 3.201 unità. Jeep Avenger è risultato essere il B-SUV elettrico più venduto e il terzo più venduto in assoluto.

Per Stellantis dunque sebbene ci siano alcuni aspetti positivi, il calo delle vendite maggiore di quello del mercato nel suo insieme deve far riflettere. Si spera naturalmente che si tratti di una battuta d’arresto momentanea e che le cose possano migliorare già nel corso dei prossimi mesi. Vedremo dunque che novità ci saranno in proposito nelle prossime settimane.