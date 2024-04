Jeep Avenger Conquista l’Italia: è Il B-SUV Elettrico Più Venduto nel Paese

Jeep Avenger si conferma il SUV elettrico compatto più amato in Italia. La celebre entry level della casa americana infatti è il B-SUV più venduto in assoluto nel nostro paese. Se consideriamo tutti i tipi di motorizzazioni il SUV di Jeep arriva sul podio. Questo veicolo compatto lungo appena 4,08 m sta conquistando il cuore di molti clienti come dimostrano le vendite sempre molto positive.

Il B-SUV elettrico più venduto in Italia si conferma Jeep Avenger

Del resto in un SUV così compatto è possibile trovare tutto il vero DNA di una Jeep. Avenger incarna le qualità distintive di Jeep in una dimensione perfettamente adatta alle richieste del mercato europeo, assicurando serenità e affidabilità sia in ambito urbano che in fuoristrada. Dunque sembra proprio che ancora una volta, anche con il lancio di Jeep Avenger, la casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis abbia fatto centro.

Ricordiamo inoltre che Jeep Avenger ha interni spaziosi e tecnologici. Quanto alla sua autonomia offre 400 km secondo il ciclo WLTP che diventano 550 km se si guida solo in città. Dunque si tratta di un veicolo perfetto per la vita urbana. Tra l’altro questo veicolo è dotato di ricarica rapida per effetto della quale è possibile in appena 3 minuti ricaricare la propria Avenger in maniera da avere a disposizione 30 km di autonomia che sono sufficienti per la guida in città.

Segnaliamo infine che dai dati raccolti da Dataforce emerge che, nel mese di marzo, Jeep ha ottenuto un’ottima performance in Italia, con una quota di mercato del 4,31 per cento e la conquista dell’ottavo posto nella classifica generale, rispecchiando l’apprezzamento crescente degli automobilisti italiani per la sua linea di SUV.