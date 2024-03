Il marchio Jeep farà il suo viaggio annuale verso il 58esimo Easter Jeep Safari, dal 23 al 31 marzo 2024, a Moab nello Utah, con quattro nuovi concept car accattivanti e adatti alla missione. “L’Easter Jeep Safari a Moab nello Utah, è il luogo perfetto per i nuovi concept del nostro brand, con oltre 20.000 appassionati che si riuniscono ogni anno per celebrare il marchio 4×4 più iconico del mondo”, ha affermato Bill Peffer, vicepresidente senior e capo del marchio in Nord America. “Dall’elettrificazione 4xe all’impareggiabile potenza della 392, i concept 4×4 di quest’anno fanno capire come mai la Wrangler più capace di sempre piaccia a una così vasta gamma di persone.”

4 nuove concept car saranno svelate da Jeep all’Easter Safari 2024

Quattro veicoli concept distintivi del marchio Jeep e Jeep Performance Parts (JPP) sono dotati di una serie di sistemi di propulsione collaudati. Il concept Wrangler Low Down è dotato del motore 392 V-8. Il concept Wrangler 4xe Willys Dispatcher unisce l’avanzato sistema di propulsione ibrido plug-in 4xe con un design che ricorda il passato e rende omaggio ai primi SUV civili del dopoguerra. Due concept JPP, il concept High Top basato sulla Gladiator e il concept Vacationeer basato sulla Grand Wagoneer, sono entrambi dotati rispettivamente di potenza a sei cilindri, un Pentastar V-6 da 3,6 litri e un Hurricane Twin Turbo 510.

“Il nostro team esteso Jeep Performance Parts from Mopar non vede l’ora di tornare a Moab per il 58° Jeep Safari annuale di Pasqua”, ha affermato Mike Koval Jr, vicepresidente senior del servizio clienti, ricambi e assistenza Mopar per il Nord America. “Non vediamo l’ora di svelare una nuova serie di concept car che presentano le nostre ultime parti e accessori di produzione personalizzati, testati in fabbrica e supportati dalla fabbrica che ci consentono di affrontare alcuni dei percorsi più difficili del mondo”.