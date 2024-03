Alfa Romeo Milano: il suo debutto farà ricredere in tanti

L’imminente debutto di Alfa Romeo Milano, che come sappiamo avverrà il prossimo 10 aprile alle ore 17 proprio a Milano, è accolto da molti tra i numerosi fan della casa automobilistica del Biscione con un certo scetticismo. Non tutti apprezzano il fatto che si tratti dell’ennesimo SUV. Inoltre anche il fatto che utilizzi piattaforma e motori di PSA e venga prodotto in Polonia sicuramente non sono cose che fanno aumentare la simpatia dei tifosi dello storico marchio milanese nei confronti della futura entry level della gamma della casa milanese.

Alfa Romeo Milano farà innamorare di nuovo i fan più accaniti della casa milanese?

Siamo sicuri però che al momento della presentazione di Alfa Romeo Milano, in tanti si ricrederanno e l’entusiasmo nei confronti di Alfa Romeo tornerà ancora una volta a risplendere. Del resto parliamo di un’auto che si propone come erede della MiTo e che riporta il brand in un segmentod i mercato molto popolare ed in voga in Europa e non solo. Sarà l’Alfa Romeo più economica con prezzi che partiranno al di sotto dei 30 mila euro. Questo SUV compatto avrà delle forme accattivanti tanto che Imparato lo ha definito un SUV sui generis che piacerà molto a chi apprezzava MiTo e Giulietta. Ci sarà una versione ad alte prestazioni con trazione integrale e 240 cavalli di potenza. Inoltre per chi non apprezza la versione elettrica ci sarà almeno una versione ibrida da poter acquistare.

Insomma Alfa Romeo Milano che qui vi mostriamo in versione prototipo camuffato in una recente immagine apparsa sulla pagina Facebook Alfisti provenienti dall’Ungheria, sembra avere le carte in regola per fare bene diventando il modello del Biscione più venduto in assoluto nonostante i dubbi e lo scetticismo che lo accompagnano in questa fase iniziale della sua carriera.