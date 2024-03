Alfa Romeo, Lancia e Fiat: ecco i modelli che saranno prodotti in Italia

Alfa Romeo, Lancia e Fiat sono destinate ad avere un ruolo centrale nel futuro di Stellantis. Le tre case automobilistiche italiane lanceranno numerosi nuovi modelli sul mercato nei prossimi anni. Alcuni di questi saranno prodotti in Italia. Un ruolo importante lo avrà di certo Alfa Romeo. La casa automobilistica del Biscione che tra pochi giorni svelerà il SUV Milano nei prossimi anni produrrà a Cassino le nuove Giulia e Stelvio. La prima ad arrivare sarà la seconda generazione del SUV che vedremo nella seconda metà del 2025 e poi a seguire circa un anno dopo la nuova generazione di Giulia.

Ecco quali auto di Alfa Romeo, Lancia e Fiat potrebbero essere prodotte in Italia da Stellantis nei prossimi anni

Entrrambe queste auto di Alfa Romeo nasceranno su piattaforma STLA Large e saranno prodotte a Cassino. In futuro la casa milanese lancerà anche altri modelli che quasi certamente saranno prodotti nel nostro paese. Ci riferiamo ad un SUV di segmento E pensato per fare bene in America che potrebbe trovare spazio sempre a Cassino e anche ad una berlina compatta erede di Giulietta che invece potrebbe essere prodotta a Melfi insieme alla nuova Lancia Delta. Ovviamente le nostre al momento sono solo supposizioni.

Per quanto riguarda Lancia, di certo dal 2026 sarà prodotta a Melfi la futura ammiraglia nuova Lancia Delta. Come dicevamo poc’anzi anche la nuova Lancia Delta potrebbe trovare spazio nello stesso stabilimento utilizzando la piattaforma STLA Medium. Su questo però si attendono conferme ufficiali da parte di Stellantis.

Infine per quanto riguarda Fiat, al momento non è prevista la produzione in Italia dei nuovi modelli. Infatti la nuova Fiat Panda sarà prodotta in Serbia e la nuova Fiat Multipla in Marocco. Non si sa ancora dove saranno costruite invece le nuove Fiat Fastback e Fiat Strada. Confermata la produzione della 500 a Mirafiori. Oltre alla versione elettrica potrebbe arrivare anche la termica. A Pomigliano fino al 2027 sarà costruita l’attuale Panda.

Ovviamente per Alfa Romeo, Lancia e Fiat molte cose potrebbero cambiare nel caso di accordo tra governo italiano e Stellantis per il raggiungimento dell’obiettivo di 1 milione di auto prodotte all’anno nel nostro paese. In quel caso è probabile che ai modelli che vi abbiamo indicato se ne possano aggiungere altri tra quelli che per il momento è prevista la produzione all’estero. Tra questi si vocifera della nuova Lancia Ypsilon ma ovviamente per il momento sono solo voci. Anche alcuni modelli di Fiat potrebbero fare ritorno in Italia. Vedremo dunque che novità arriveranno da Stellantis a proposito di ciò nei prossimi mesi.