Nuova Fiat Multipla: sarà gemella della nuova Citroen C3 Aircross

Fiat ha annunciato che nel 2025 lancerà un nuovo crossover. Secondo alcuni si potrebbe trattare della nuova Fiat Multipla, la famosa monovolume che ha fatto la storia del marchio dal 1998 al 2010. La nuova Multipla sarà un crossover elettrico, basato sulla stessa piattaforma della Citroen C3 Aircross, e si proporrà come una soluzione economica e spaziosa per la mobilità urbana e familiare.

Nel 2025 debutterà la nuova Fiat Multipla ecco cosa sappiamo fino ad ora

La nuova Fiat Multipla sarà lunga circa 4,3 metri, e avrà una carrozzeria a cinque porte, con linee semplici e moderne. La nuova auto avrà anche una grande personalizzazione, con la possibilità di scegliere tra diversi colori, accessori e interni. La vettura di Fiat avrà di certo almeno una versione elettrica al 100 per cento. Secondo alcuni potrebbe disporre della piattaforma Smart Car, la stessa della nuova Fiat Panda anche se su questo al momento non ci sono notizie certe.

La novità più interessante della nuova Fiat Multipla sarà la sua configurazione interna, che riprenderà in parte il concetto della sua antenata, offrendo sette posti a sedere, disposti su tre file. Questa soluzione permetterà di ottimizzare lo spazio a bordo, e di offrire una maggiore versatilità e praticità. La nuova Multipla avrà anche un bagagliaio ampio che potrà essere ampliato abbattendo i sedili posteriori.

La nuova Fuat Multipla sarà prodotta nello stabilimento Stellantis di kenitra in Marocco, insieme minicar Fiat Topolino, Citroen Ami e Opel Rocks-e. La vettura della casa italiana si proporrà come una concorrente di auto come la Dacia Jogger, la Renault Kangoo e la Volkswagen Caddy, e avrà un prezzo di partenza di circa 25.000 euro. La nuova Multipla sarà il secondo modello di una nuova famiglia di auto elettriche low cost dopo la nuova Fiat Panda che debutterà a metà del prossimo anno. La vettura sarà fortemente legata alla nuova Citroen C3 Aircross. Ricordiamo infine che Fiat ha dichiarato che la sua strategia per il futuro sarà quella di offrire ai suoi clienti auto accessibili, divertenti e sostenibili.