DS Automobiles: nuova struttura di gamma con due soli allestimenti per le sue auto

Nelle scorse ore DS Automobiles ha annunciato che a partire dal 2024 la gamma delle sue auto sarà semplificata e sarà basata su due nuovi allestimenti appena svelati: Pallas ed Etoile. L’obiettivo di questo cambiamento è quello di rendere più facile la vita ai propri clienti mettendo maggiormente in evidenza quelle che sono le caratteristiche principali dei suoi modelli. I due livelli di allestimento saranno entrambi in grado di soddisfare le esigenze dei clienti offrendo loro livelli di equipaggiamento assai completi.

DS Automobiles annuncia che la sua gamma di auto comprenderà due allestimenti: Pallas ed Etoile

Il nome Pallas non è una novità nella gamma di DS Automobiles ma rappresenta un ritorno. Il nome infatti è stato utilizzato per una celebre vettura DS del 1964. Il suo ritorno a 60 anni esatti dal lancio vuole riflettere il “savoir faire” francese presente nella gamma della casa automobilistica di Stellantis. Quella vettura era stata lanciata all’epoca per soddisfare i desideri dei clienti più esigenti. Non a caso l’auto che si caratterizzava per un’attenzione al dettaglio davvero unica, ha rappresentato per molto tempo una sorta di punto di riferimento nella storia del brand transalpino. La stessa cura nel dettaglio e la stessa voglia di soddisfare le esigenze dei clienti la ritroviamo anche nel nuovo allestimento che prende questo nome e che offre infatti livelli di equipaggiamento di altissimo livello.

Al vertice della gamma di DS Automobiles troviamo l’allestimento Etoile un altro nome decisamente parigino. Si tratta infatti del simbolo di Place Charles-de-Gaulle al centro della quale troviamo l’Arc de Triomphe punto di arrivo degli Champs-Élysées. Etoile è inoltre il titolo più alto che viene conferito ai ballerini dell’Opéra di Paris. Questa è la versione top di gamma che tra le altre cose si caratterizza per la presenza di interni rivestiti in pregiata Alcantara o pelle Nappa. Entrambi gli allestimenti si caratterizzeranno per la presenza di un badge specifico ispirato all’arte decorativa. La prima auto a beneficiare di questi nuovi allestimenti sarà la DS 4 a partire dal prossimo mese di aprile.