Ferrari H2 Berlinetta: suggestiva ipotesi per una erede a idrogeno della 812 Superfast

Ferrari H2 Berlinetta è il nome scelto dal designer Fabio Bilotta per il suo nuovo progetto in cui ha immaginato come potrebbe essere una futura erede della 812 Superfast. Il giovane designer ha cercato di immaginare una soluzione per il futuro della casa automobilistica di Maranello in cui l’obiettivo zero emissioni, che ormai rappresenta una sorta di mantra di tutto il mondo automobilistico, possa convivere serenamente con quella che è la tradizione e il DNA della casa automobilistica di Maranello. Questo risultato il giovane creatore digitale lo ha raggiunto andando oltre le classiche super car elettriche.

Il designer Fabio Bilotta ha realizzato un interessante progetto: Ferrari H2 Berlinetta possibile erede della 812 Superfast

Ferrari H2 Berlinetta infatti è una super car ad idrogeno. Questa non utilizza la tecnologia FCEV (Fuel Cell) come avviene normalmente ma immagina l’idrogeno come carburante al posto della benzina all’interno di un motore simile a quelli che attualmente vengono utilizzati dalla casa automobilistica di Maranello.

Per quanto riguarda il design scelto per questa sua creazione, lo stesso autore di Ferrari H2 Berlinetta ha spiegato che l’intento di questo suo progetto è stato quello di ripulire le superfici della vettura immaginata concedendo il ruolo di protagonista ai volumi e alle proporzioni. L’assenza quasi totale di elementi grafici vuole essere dunque una sorta di manifesto di un’estetica essenziale che sappia essere sportiva senza rinunciare all’eleganza.

La Ferrari H2 Berlinetta è concepita come un solido unico e coeso in grado di accompagnare i flussi d’aria superiori fino al posteriore, dove incontrano quelli provenienti dal diffusore del sottoscocca, limitando così il drag. Dalle viste laterali e posteriori si può infatti notare come la green house sia fortemente scoscesa verso il retrotreno, caratteristica cruciale per limitare la distanza tra i flussi superiori e quelli inferiori e, quindi, il risucchio aerodinamico.

Il frontale di questa ipotetica Ferrari H2 Berlinetta è caratterizzato da quattro aperture principali: due di queste permettono alle rampe centrali di portare aria a radiatori e freni mentre quelle verticali, più laterali e nascoste, sparano l’aria lungo la fiancata creando una bolla attorno ai cerchi anteriori riducendo così le interferenze aerodinamiche. Il flusso viene poi raccolto dalle pinne in carbonio e accompagnato per tutta la lunghezza fino al posteriore.

Anche gli interni di ferrari H2 Berlinetta riprendono lo stesso linguaggio stilistico della carrozzeria. La posizione di guida è chiaramente ispirata alla Formula 1 ma, grazie alla presenza di alcuni accorgimenti ergonomici e tecnologici l’accesso e l’uso sono confortevoli.

I pulsanti fisici, seppur ridotti nel numero, non mancano e possiamo trovarli sia nella consolle centrale, per launch control e ABS, che nel volante a cloche, con il classico manettino e con alcuni selettori per la navigazione tra i menù. L’ingresso e l’uscita dall’abitacolo vengono facilitati dal movimento del volante, che scorre e si ritrae sotto il cruscotto. La stessa cosa avviene anche con i sedili. Una vettura di questo tipo per dimensioni e caratteristiche estetiche potrebbe essere degna sostituta della Ferrari 812 Superfast.