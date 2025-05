Nuova Alfa Romeo Brera: il ritorno non è da escludere

Qualche tempo fa il designer automobilistico e creatore digitale Theottle aveva pubblicato un video render in cui immaginava quello che poteva essere lo stile di una nuova Alfa Romeo Brera ipotizzata secondo una moderna reinterpretazione di berlina coupè del biscione. Al momento un modello di questo tipo non sembra trovare spazio nella futura gamma del biscione. Sono altre infatti le vetture a cui Alfa Romeo pensa quando immagina quello che sarà il suo futuro all’interno del segmento premium del mercato auto.

Nuova Alfa Romeo Brera potrebbe anche tornare ma non come tutti si immaginano

Questo nonostante il ritorno di una nuova Alfa Romeo Brera faccia sognare molto i fan alfisti che rivedrebbero di buon occhi un modello con queste caratteristiche all’interno della gamma del marchio milanese che a quanto pare erò ora come ora pare intenzionato a puntare maggiormente su SUV e crossover o su berline con attegiamento da crossover come potrebbe essere ad esempio la nuova Alfa Romeo Giulia.

Ovviamente sebbene sia improbabile che torni una nuova Alfa Romeo Brera con queste caratteristiche non è da escludere che questo nome possa venire usato in futuro per nominare qualche futuro modello del biscione come ad esempio un futuro SUV coupè dalle forme estremamente sportive che potrebbe inserirsi nel segmento C del mercato, forse al posto di Alfa Romeo Tonale che non pare convincere i clienti del biscione come testimoniato dalle vendite in forte calo un po’ ovunque.

Ad ogni modo se davvero una nuova Alfa Romeo Brera farà capolino nella gamma della casa automobilistica milanese ciuò non avverrà tanto presto. Prima del 2028 o addirittura del 2029 è difficle che qualcosa si possa muovere in tal senso. Per il momento il biscione è concentrato nel lancio della nuova Stelvio che avverrà tra pochi mesi e che poi circa un anno dopo sarà seguito da quello della nuova Giulia. Infine nel 2027 si registrerà il ritorno nel segmento E con quel modello soprannominato lo scorso anno dall’ex CEO Imparato E-Jet. Dal 2028 si inizierà a pensare al dopo Tonale che come detto potrebbe regalare qualche sorpresa con un modello del tutto nome ma con un nome storico per Alfa Romeo.