Maserati MCXtrema: è stata adottata una progettazione interamente digitale

La nuova Maserati MCXtrema rappresenta un punto di svolta nel panorama delle auto da corsa, confermando il DNA sportivo che contraddistingue il marchio modenese nel mondo dell’automobilismo. Lanciata durante la Monterey Car Week 2023, la nuova supercar si distingue dalle sue antenate per un approccio fortemente innovativo nella progettazione.

Klaus Busse, il capo del design di Maserati, è stato intervistato durante l’evento The Quail e ha sottolineato che la nuova MCXtrema sarà pronta per scendere in pista come prototipo in un lasso di tempo incredibilmente ridotto: solo due anni dalla sua concezione. Questo è possibile grazie alla progettazione interamente digitale del veicolo.

Maserati MCXtrema: sono state richieste solo otto settimane per ideare il suo design

Il responsabile ha dichiarato che, in Maserati, l’innovazione è nel suo DNA. Per quanto riguarda la MCXtrema, si parla di una fusione di scienza e arte, senza l’uso di modelli in argilla. La creazione iniziale del nuovo bolide è stata fissata nel corso della primavera del 2022 mentre il suo design è stato completato in soli otto settimane.

L’interazione dinamica tra progettisti e ingegneri, grazie al feedback in tempo reale, ha permesso questa rapida evoluzione. Quando è stata sollevata la questione della possibile perdita di “romanticismo” nella progettazione, tipica delle auto da corsa italiane, a causa dell’uso esclusivo del computer, Busse ha insistito sul fatto che il cuore della Maserati MCXtrema è l’innovazione tecnologica.

Alcune parti dell’auto sono state create attraverso la stampa 3D, utilizzate come alternativa ai tradizionali metodi di modellazione in argilla, ha aggiunto il capo designer.

Busse ha anche rivelato che Maserati ha previsto la produzione di soltanto 62 unità della MCXtrema, destinate a una clientela altamente selezionata. La prima uscita ufficiale in pista del prototipo è prevista per gennaio 2024.