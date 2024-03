Nuova Alfa Romeo Stelvio sarà riprogettata per conquistare nuovi clienti

Nuova Alfa Romeo Stelvio sarà la seconda nuova auto a debuttare nella gamma dello storico marchio milanese dopo Alfa Romeo Milano che vedremo il 10 aprile. Il suo debutto avverrà tra poco più di un anno. Cresce la curiosità di sapere come si evolverà il SUV di segmento D del Biscione con la sua seconda generazione.

Nuova Alfa Romeo Stelvio sarà svelata nella seconda metà del 2025 e sarà fatta per piacere a più persone

Una cosa sembra certa e cioè che la nuova Alfa Romeo Stelvio sarà realizzata con l’obiettivo di ampliare la platea dei suoi possibili acquirenti aumentando le sue quote di mercato a livello globale. La vettura sarà interamente riprogettata e nascerà su piattaforma STLA Large presso lo stabilimento di Cassino. Dovrebbe essere solo ed eslusivamente elettrica ma non si esclude che alla fine qualche versione ibrida possa anche fare parte della sua gamma.

Quanto al design della nuova Alfa Romeo Stelvio non sappiamo esattamente come cambierà. Qui vi mostriamo un render del creatore digitale Salvatore Lepore che ipotizza così l’aspetto del futuro modello del Biscione. Noi ipotizziamo cambiamenti ancora più drastici visto che nelle intenzioni del CEO Jean Philippe Imparato c’è l’idea di realizzare una vettura dallo stile ancora più sportivo e aerodinamico e con un carattere ancora più elegante. Lo stesso capo del design Alejandro Mesonero Romanos aveva dichiarato di voler dare ancora più personalità alle future generazioni di Stelvio e Giulia.

Sarà interessante vedere come questo avverrà. Qualche piccola anticipazione di come sarà la nuova Alfa Romeo Stelvio potremmo averla con il SUV compatto Alfa Romeo Milano che in piccolo dovrebbe ricordare lo stile del futuro SUV di segmento D soprattutto per quello che concerne calandra e logo anteriore. Non resta dunque che aspettare e vedere quali novità arriveranno a proposito di questo SUV nel corso dei prossimi mesi.