Nuova Alfa Romeo Giulia 2026: ecco come potrebbe cambiare e che caratteristiche potrebbe avere

Nuova Alfa Romeo Giulia 2026 sarà la terza nuova auto ad entrare nei prossimi anni nella gamma dello storico marchio milanese. Il suo debutto infatti è previsto entro la fine del 2026 dopo che il prossimo 10 aprile sarà stato svelato Alfa Romeo Milano mentre nella seconda metà del 2025 toccherà alla nuova Alfa Romeo Stelvio.

Ecco come potrebbe cambiare la nuova Alfa Romeo Giulia 2026

La nuova Alfa Romeo Giulia 2026 che qui vi mostriamo in un nuovo render realizzato dal creatore digitale e designer di Foggia Salvatore Lepore, cambierà molto rispetto al modello attuale. Ciò è stato confermato nei giorni scorsi dallo stesso numero uno della casa automobilistica del Biscione, l’amministratore delegato e responsabile del brand Jean Philippe Imparato. La vettura userà una nuova piattaforma la STLA Large la stessa che verrà impiegata anche per la nuova Stelvio. L’auto dovrebbe crescere di qualche cm. La sua produzione ancora una volta sarà affidata allo stabilimento di Cassino che si confermerà centro nevralgico per la crescita del Biscione.

Esteticamente parlando la nuova Alfa Romeo Giulia 2026 potrebbe avere uno stile ancora più sportivo, sinuoso e aerodinamico rispetto al modello attuale. Sospensioni e sterzo dovrebbero rimanere inconfodibilmente quelle di una Alfa Romeo. L’auto dovrebbe avere molti elementi di design in comune con le altre nuove auto della casa milanese. Di conseguenza quando scopriremo il 10 aprile prossimo come sarà il nuovo Alfa Romeo Milano avremo anche qualche informazione in più sulla stessa Giulia. Questa comunque dovrebbe cambiare in maniera abbastanza netta anteriore e posteriore con il nuovo logo e la nuova calandra.

Alfa Romeo Giulia Scritta Logo

Quanto alla gamma dei motori, come sappiamo la nuova Alfa Romeo Giulia 2026 dovrebbe essere solo elettrica anche se un piccolissimo spiraglio di vedere in gamma qualche variante ibrida c’è ancora. Molto dipenderà da come si evolverà il mercato e dalle decisioni che verranno prese in ambito politico in seguito alle future elezioni politiche in America ed Europa. Se queste determineranno una marcia indietro sulle auto elettriche allora diventa possibile immaginare che a fianco alle versioni elettriche vi sarà anche qualche ibrida.