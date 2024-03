Alfa Romeo Milano: nuova immagine teaser a pochi giorni dalla presentazione

Ieri vi abbiamo parlato di quelli che potrebbero essere i prezzi di Alfa Romeo Milano in attesa di conoscere il listino ufficiale. Oggi invece vi mostriamo una nuova immagine teaser del SUV compatto che la casa automobilistica del Biscione ha pubblicato meno di un’ora fa su Facebook e che anticipa la silhouette della futura entry level della casa automobilistica milanese che conosceremo il prossimo 10 aprile alle ore 17 a Milano. Ricordiamo che la presentazione potrà essere seguita in diretta streaming in tutto il mondo grazie al web.

Nuova immagine teaser per Alfa Romeo Milano: il SUV compatto è ormai a pochi giorni dal debutto che avverrà a Milano il 10 aprile

Alfa Romeo Milano come dicevamo è doppiamente importante. Innanzitutto perchè sarà la nuova vettura d’ingresso al brand con un prezzo che dovrebbe essere inferiore ai 30 mila euro per la versione entry level con motore ibrido. Poi è importante anche perchè sarà la prima auto prodotta in serie dal Biscione ad avere una versione completamente elettrica con motore da 156 cavalli e autonomia di circa 400 km. Secondo indiscrezioni ancora tutte da confermare sarà proprio questa la vettura che debutterà il prosismo 10 aprile a Milano e che poi sarà seguita dall’ibrido e più avanti anche da un secondo modello elettrico con motore da 240 cavalli e trazione integrale.

Alfa Romeo Milano inoltre ci fornirà preziose informazioni anche su come saranno, esteticamente parlando le future auto di Alfa Romeo e cioè la nuova Stelvio che vedremo nel 2025 e la nuova Giulia il cui debutto invece dovrebbe avvenire nel corso del 2026. Infatti le auto dovrebbero condividere alcuni elementi di design ricorrenti che faranno il loro debutto proprio con il SUV compatto che la casa milanese produrrà per la prima volta in Polonia a Tychy nello stabilimento di Stellantis che è casa anche di Fiat 600 e Jerep Avenger.