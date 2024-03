Peugeot 9X8: l’ala necessaria per il WEC

Molte volte nel motorsport andare troppo oltre non ha ripagato. Sono tanti gli esempi del passato che hanno finito per provocare un ritorno sui propri passi e cambiamenti radicali. È un po’ questa la condizione della Peugeot 9X8, Hypercar destinata dal Costruttore del Leone al ritorno nel WEC e all’assalto della 24 Ore di Le Mans, che quando venne presentata a inizio luglio del 2021 stupì tutti per l’assenza dell’ala posteriore.

Con l’allora nuovo regolamento del Mondiale Endurance, la categoria Le Mans Hypercar poteva beneficiare di più ampie libertà destinate ai costruttori rispetto a quanto ad esempio possibile nel caso delle LMDH (Le Mans Daytona h); libertà che in Peugeot avevano sfruttato per ragionare su un approccio votato all’aerodinamica differente da quello canonico. Il carico trovato dai tecnici e dagli ingegneri di casa Peugeot sulla Peugeot 9X8 poteva quindi fare a meno dell’ala posteriore, puntando tutto su un diffusore in grado di sopperire alle mancanze dello strumento aerodinamico per eccellenza.

Secondo le dichiarazioni espresse da Peugeot allora (nel 2021, appunto), la Peugeot 9X8 poteva beneficiare di valori prestazionali di tipo aerodinamico ottenibili in ottima misura anche senza l’utilizzo dell’ala posteriore piuttosto puntando su una carrozzeria rivista verso questa direzione e appunto su un diffusore migliorato. Jean-Marc Finot, a capo di Stellantis Motorsport, aveva anche ammesso (sempre nel 2021) che la 9X8 poteva fare a meno dell’ala posteriore grazie al raggiungimento di un grado di efficienza aerodinamica di alto livello, pur senza l’utilizzo dell’ala; allo stesso tempo, soltanto l’anno scorso, aveva aggiunto che la 9X8 priva dell’ala posteriore “ha dei vantaggi”.

Ora però sulla nuova Peugeot 9X8 è apparsa l’ala posteriore

A rileggere la frase “WE DIDN’T WANT A REAR WING” sulla sezione posteriore della Peugeot 9X8 è facile rimanere un po’ spaesati, ora che l’ultima specifica della 9X8 per il Mondiale Endurance 2024 introduce proprio la tanto chiacchierata ala. Il debutto della nuova versione della Peugeot 9X8 è fissato al prossimo appuntamento iridato del WEC in programma a Imola con la 6 Ore del prossimo 21 aprile.

Emerge quindi adesso il lavoro apportato dal costruttore durante l’ultimo inverno, quello che ha condotto verso una vera e propria evoluzione della sua Hypercar destinata al WEC nell’ottica di migliorare le performance e le problematiche emerse fino a qui. Sulla Peugeot 9X8 è appunto apparsa una grande ala posteriore, a tutta larghezza, poggiata su paratie laterali vicine, nel concetto, a quelle già in essere sulle ultime versioni della 9X8 del Costruttore del Leone. Di certo, rispetto al posizionamento adottato da altri competitor della stessa categoria di appartenenza, la collocazione in altezza dal suolo dell’ala posteriore appare posta più in basso.

Il costruttore non si è però limitato esclusivamente allo studio e all’installazione di una nuova ala posteriore, piuttosto si è puntato anche una revisione delle misure delle ruote. Se in precedenza venivano utilizzati cerchi da 31 pollici, oggi la nuova 9X8 adotta pneumatici da 29 pollici davanti e 34 pollici dietro guardando quindi a ciò che altri costruttori praticano già sulle loro Hypercar. È chiaro che tali modifiche hanno richiesto una revisione del fondo vettura che in precedenza aveva l’importante funzione di mitigare la mancanza di carico dell’assenza di un’ala posteriore. Allo stesso modo Peugeot ha dovuto rivedere intere aree della carrozzeria, con il retrotreno che è stato rivisto per il 90% delle componenti completamente riprogettate.

Una configurazione più tradizionale

Andando verso questa direzione, Olivier Jansonnie, direttore tecnico di Peugeot Sport, ha ammesso che al centro della nuova concezione aerodinamica applicata alla Peugeot 9X8 insiste la volontà di “tornare a un design che fosse simile a quello dei nostri concorrenti”; Jansonnie ha giustificato la cosa con la necessità di ricevere un trattamento equivalente agli altri competitor in termini di BOP.

Chiaramente nulla cambia a livello di telaio, che rimane quello precedente pur beneficiando di non pochi aggiornamenti. In Peugeot hanno ad esempio rivisto il baricentro per migliorare il funzionamento dei nuovi pneumatici ridistribuendo anche il carico aerodinamico. Allo stesso modo Peugeot Sport ha introdotto aggiornamenti ulteriori per migliorare affidabilità e prestazioni, nell’ottica di cogliere meglio le opportunità del campionato anche su tracciati non necessariamente velocissimi, come Monza e Le Mans, dove la Peugeot 9X8 precedente gestiva meglio la situazione. Di conseguenza, in virtù dell’importante pacchetto di modifiche apportate sulla Peugeot 9X8, la “nuova” Hypercar dovrebbe garantire un apporto prestazionale variegato e adattabile su ogni tracciato che si troverà di fronte.

Va detto che a marzo dello scorso anno Peugeot aveva deciso di introdurre alcuni aggiornamenti importanti sulla Hypercar a partire dalla stagione 2024 del WEC, sebbene veniva mantenuto in essere l’impegno per portare a termine regolarmente la stagione 2023. Si comprende come il carico di lavoro del team sia aumentato esponenzialmente, con la volontà di tornare a lottare per le prime posizioni secondo quanto aggiunto ancora da Olivier Jansonnie.

La Peugeot 9X8 introduce anche un nuovo cambiamento in termini di livrea. Da una prima fase in cui la livrea appariva elegante e sobria, nel 2023 è stato il turno della livrea che celebrava il centenario della 24 Ore di Le Mans e il 30esimo anniversario della doppietta Peugeot alla classicissima francese di durata, proposta dall’artista Demsky, ora è il turno dell’introduzione della “testa di leone”, simbolo del marchio, proposta su diverse scale. Sfruttando anche colori tipici del design a marchio Peugeot, condizioni che vengono riproposte pure nel merchandising del marchio.

Dopo il primo appuntamento iridato della 1812 km del Qatar, round che ha aperto il FIA WEC 2024, la Peugeot 9X8, così come la conoscevamo fino ad oggi, dice addio al campionato con la nuova versione che invece debutterà alla prossima 6 Ore di Imola il 21 aprile.